Mỹ-Ukraine ra tuyên bố chung sau các cuộc thảo luận tại Miami 22/12/2025 10:18

(PLO)- Cuộc gặp Mỹ-Ukraine tại TP Miami (bang Florida, Mỹ) bàn 4 văn kiện then chốt và lộ trình tiếp theo, được đánh giá hiệu quả, song chưa ghi nhận đột phá đáng kể.

Ngày 21-12, các đặc phái viên của Mỹ và Ukraine đã ra tuyên bố chung đánh giá cao các cuộc thảo luận "hiệu quả và mang tính xây dựng" tại TP Miami (bang Florida), song chưa công bố bất kỳ đột phá rõ rệt nào nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine với Nga, theo hãng tin AFP.

Hai bên cho biết cuộc gặp song phương Mỹ - Ukraine tập trung vào việc phát triển và thống nhất quan điểm về "bốn văn kiện then chốt", bao gồm: "Kế hoạch 20 điểm", "Khung đảm bảo an ninh đa phương", "Khung đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine" và "Kế hoạch kinh tế và thịnh vượng".

Tuyên bố chung nhấn mạnh: "Sự chú ý đặc biệt đã được dành cho việc thảo luận về lộ trình và trình tự của các bước tiếp theo". Dù vậy, lịch trình cho các cuộc gặp kế tiếp vẫn chưa được ấn định.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cũng theo thông báo, các cố vấn an ninh quốc gia từ các đồng minh châu Âu của Kiev đã tham gia thảo luận nhằm "thống nhất cách tiếp cận chiến lược chung giữa Ukraine, Mỹ và châu Âu".

Trong các bài đăng riêng biệt trên mạng xã hội X, ông Witkoff và nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine, ông Rustem Umerov, đồng xác nhận: "Trong ba ngày qua tại Florida, phái đoàn Ukraine đã thực hiện chuỗi gặp gỡ hiệu quả và mang tính xây dựng với các đối tác Mỹ và châu Âu".

Nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine - ông Rustem Umerov. Ảnh: AFP

Trong những ngày qua, đại diện cấp cao của Ukraine, Nga cùng các đồng minh châu Âu của Kiev đã có mặt tại Mỹ để tham gia chuỗi hội đàm riêng biệt do Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff chủ trì.

Đây là diễn biến mới nhất trong chiến dịch ngoại giao dồn dập kéo dài nhiều tuần qua nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự.

Trước đó, vào tháng trước, Washington đã đưa ra bản đề xuất 28 điểm mà giới quan sát nhận định là có những điểm tương đồng với mong muốn từ Điện Kremlin. Văn bản này sau đó đã được soạn thảo lại với sự tham gia của Ukraine và châu Âu, tuy nhiên nội dung chi tiết hiện vẫn chưa được công bố công khai.

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cũng có mặt tại Florida và được cho là đã hội kiến phái đoàn Mỹ - bao gồm ông Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner.

Ông Witkoff đánh giá các cuộc làm việc với phía ông Dmitriev là "hiệu quả và mang tính xây dựng".

Ở chiều ngược lại, phía Điện Kremlin trước đó khẳng định những đề xuất thay đổi gần đây đối với kế hoạch chấm dứt chiến tranh là "không khả thi".

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết ông Dmitriev "cần tiếp nhận thông tin về những gì Mỹ và châu Âu đã xây dựng" trong kế hoạch này để báo cáo lại cho Moscow.

Moscow hiện vẫn coi châu Âu là bên "thúc đẩy chiến tranh" và lập luận rằng sự tham gia của các quốc gia này chỉ gây cản trở tiến trình đàm phán.