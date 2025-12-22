Nga lên tiếng việc EU và Ukraine sửa đổi kế hoạch hòa bình của Mỹ 22/12/2025 06:11

(PLO)- Nga cho rằng các điều chỉnh của châu Âu và Ukraine đối với đề xuất hòa bình do Mỹ bảo trợ không cải thiện nội dung, thậm chí làm giảm khả năng đạt được thỏa thuận lâu dài.

Ngày 21-12, ông Yury Ushakov - Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga - lên tiếng rằng các nỗ lực của châu Âu và Ukraine nhằm điều chỉnh đề xuất hòa bình do Mỹ bảo trợ đang làm suy yếu triển vọng đạt được một thỏa thuận lâu dài, đài RT đưa tin.

"Tôi tin chắc rằng những điều khoản mà phía châu Âu và Ukraine đang cố gắng đưa vào không hề cải thiện nội dung văn bản, cũng như không làm tăng cơ hội đạt được nền hòa bình dài hạn” - ông Ushakov nói.

Vị quan chức cũng lưu ý thêm rằng ông chưa trực tiếp tiếp cận các văn bản điều chỉnh này mà hiện đang dựa trên các “tín hiệu từ truyền thông”.

Ông Yury Ushakov - Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga. Ảnh: TASS

Ông Ushakov cho biết Nga sẽ xem xét những đề xuất nào trong kế hoạch giải quyết vấn đề Ukraine có thể chấp nhận được và những đề xuất nào không, tùy thuộc vào kết quả các cuộc tiếp xúc giữa ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Nga - và các nhà đàm phán Mỹ.

Ông Ushakov nhận định nhiều khả năng phần lớn các đề xuất trong kế hoạch hòa bình sẽ không phù hợp với lập trường của Nga.

Đại diện Điện Kremlin cũng bác bỏ thông tin cho rằng các bên đang thảo luận về một cuộc đàm phán ba bên bao gồm Nga, Ukraine và Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhận định sự tham gia của châu Âu vào tiến trình đàm phán “không báo hiệu điều gì tốt đẹp” cho một thỏa thuận thực chất.

Trong khi đó, ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Nga và hiện đang có mặt tại bang Miami (Mỹ) để làm việc với các quan chức Washington - đánh giá cuộc đối thoại hiện nay mang tính “xây dựng”.

Tờ Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết các quan chức Mỹ vào ngày 12-12 đã có cuộc gặp tại Miami với cố vấn an ninh quốc gia các nước Đức, Pháp, Anh cùng Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cũng được cho là đã tham dự cuộc họp này.

Kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo bị rò rỉ hồi tháng trước yêu cầu Ukraine phải từ bỏ những phần lãnh thổ thuộc vùng Donbass (miền đông Ukraine), cam kết không gia nhập NATO và giới hạn quy mô quân đội để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây.

Tuy nhiên, cả Ukraine và các bên ủng hộ tại EU đều đã bác bỏ mọi phương án nhượng bộ về lãnh thổ.

Về phía Nga, Moscow kiên trì lập trường rằng một thỏa thuận lâu dài phải bao gồm các điều kiện: Ukraine giữ trạng thái trung lập, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và phải thừa nhận thực tế về tình hình lãnh thổ hiện tại.