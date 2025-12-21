Nga: Ông Zelensky mâu thuẫn khi vừa từ chối ông Putin vừa muốn Mỹ đảm bảo an ninh bầu cử 21/12/2025 06:25

(PLO)- Nga cho rằng ông Zelensky đang tự mâu thuẫn trong các tuyên bố của mình về các điều kiện đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử thời chiến ở Ukraine.

Điện Kremlin hôm 20-12 đã có bình luận đáp trả sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về đảm bảo an ninh để tổ chức bầu cử thời chiến ở Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng “ông Zelensky đang tích cực bình luận [về tuyên bố của Moscow liên quan cuộc bầu cử ở Ukraine] nhưng ông ấy lại tự mâu thuẫn”.

“Ông ấy [tức ông Zelensky] nói rằng sẽ không để ai can thiệp, sẽ không để ông Putin can thiệp vào cuộc bầu cử, vào đề xuất của ông Putin nhằm đảm bảo an ninh [cho cuộc bầu cử]. Nhưng trước đó, ông ấy lại đi cầu cứu người Mỹ” - ông Peskov giải thích.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Điều đó có nghĩa là ông ấy [- ông Zelensky -] không phản đối sự can thiệp của người Mỹ mà phản đối việc [ông Putin] làm điều này. Ông ấy đang lạc lối trong những phát ngôn của mình” - đại diện Điện Kremlin bình luận tiếp.

Trước đó, Tổng thống Putin hôm 19-12 tuyên bố Nga sẵn sàng cân nhắc các giải pháp để đảm bảo an ninh cho tiến trình bầu cử tại Ukraine, “ít nhất là kiềm chế các cuộc tập kích sâu vào trong lãnh thổ nước này trong ngày bỏ phiếu”, nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử sẽ giúp chính phủ Ukraine có được tính chính danh.

Tuy nhiên, ông Putin nêu ra một điều kiện tiên quyết: Khoảng 5-10 triệu công dân Ukraine đang sống tại Nga phải được phép tham gia bỏ phiếu. Tổng thống Nga cũng cảnh báo Kiev không được sử dụng cuộc bầu cử như một chiêu bài để tận dụng thời gian tái vũ trang và tập hợp lực lượng chống Nga.

Phản hồi đề xuất từ Nga, Tổng thống Zelensky hôm 19-12 nói rằng chính quyền Kiev “sẽ không cho phép bất kỳ ai kiểm soát mình”.

Ông Zelensky nói rằng ông “không có ý định giữ chặt chiếc ghế tổng thống trong bất kỳ hoàn cảnh nào” và sẵn sàng tổ chức một cuộc bầu cử “đúng đắn, trang trọng và dân chủ”.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh rằng việc tổ chức bầu cử trong thời chiến đòi hỏi những thay đổi căn bản về luật pháp Ukraine và an ninh công cộng phải được tăng cường để bảo vệ cử tri. Tổng thống Ukraine cũng cho rằng “chắc chắn mọi người [Ukraine] đều lo ngại về việc tổ chức bỏ phiếu trong thời chiến”.