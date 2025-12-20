Ông Zelensky phản hồi đề xuất của ông Putin về chuyện tổ chức bầu cử thời chiến 20/12/2025 19:41

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky lên tiếng về đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về điều kiện để Moscow đảm bảo an ninh cho Kiev tổ chức bầu cử thời chiến.

Chia sẻ với hãng tin PAP ngày 19-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khẳng định không có ý định "giữ ghế" bằng mọi giá và sẵn sàng tổ chức bầu cử, với điều kiện quá trình này phải diễn ra minh bạch, đúng quy trình dân chủ và tuyệt đối không có sự can thiệp từ phía Nga.



"Tôi không có ý định giữ chặt chiếc ghế tổng thống trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Phản ứng của tôi trước các tín hiệu từ Mỹ rất rõ ràng: Tôi sẵn sàng nếu có cơ hội tổ chức một cuộc bầu cử đúng đắn, trang trọng và dân chủ" - ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Kiev cũng chỉ ra rằng việc tổ chức bầu cử trong thời chiến đòi hỏi những thay đổi căn bản về luật pháp và tăng cường an ninh công cộng để bảo vệ người dân.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

"Nếu hỏi công dân Ukraine liệu họ có muốn và đã sẵn sàng cho bầu cử hay chưa, chắc chắn mọi người đều lo ngại về việc tổ chức bỏ phiếu trong thời chiến. Không ai có thể hình dung làm thế nào để thực hiện việc này một cách an toàn và công bằng" - ông nói.

Bên cạnh đó, ông Zelensky cũng lên tiếng về các phát ngôn ngày 19-12 của Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi người đứng đầu Điện Kremlin nêu điều kiện đảm bảo an ninh cho Ukraine bầu cử thời chiến.

"Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai kiểm soát mình" - nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định.

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 19-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết phía Nga sẵn sàng cân nhắc các giải pháp đảm bảo an ninh cho tiến trình bầu cử tại Ukraine, đài RT đưa tin.

Tổng thống Putin khẳng định: “Chúng tôi sẵn sàng xem xét các phương án đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra bầu cử tại Ukraine, ít nhất là kiềm chế các cuộc tập kích sâu vào trong lãnh thổ nước này trong ngày bỏ phiếu”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh một điều kiện tiên quyết: Khoảng 5-10 triệu công dân Ukraine hiện đang sinh sống tại Nga phải được phép tham gia bỏ phiếu.

“Chính phủ Ukraine phải trở nên chính danh, và nếu không có bầu cử, điều này là không thể” - ông Putin khẳng định.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng đưa ra lời cảnh báo Kiev không được sử dụng cuộc bầu cử như một chiêu bài nhằm trì hoãn thời gian để tái vũ trang và tập hợp lực lượng, hòng ngăn chặn đà tiến quân của Nga.

Ở một diễn biến liên quan, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) cam kết sẽ nỗ lực tối đa để bảo đảm quyền bỏ phiếu tự do cho công dân Ukraine đang sinh sống tại Nga, trong trường hợp Ukraine tổ chức các cuộc bầu cử hợp pháp, theo hãng thông tấn TASS.