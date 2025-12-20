Chiến sự Nga-Ukraine 20-12: Odessa bị đánh rát, 22 người thương vong; Ukraine nhận về hơn 1.000 thi thể binh sĩ 20/12/2025 07:59

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Odessa bị tấn công ‘không ngừng nghỉ’, ít nhất 22 người thương vong; Hai bên trao đổi hơn 1.000 thi thể binh sĩ tử trận; Nga tuyên bố hạ hơn 9.900 lính Ukraine tuần qua.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng trên khắp các mặt trận.

Odessa bị tấn công “không ngừng nghỉ”, ít nhất 22 người thương vong

Chính quyền Ukraine nói rằng quân đội Nga đã mở cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa đạn đạo vào hạ tầng cảng tại tỉnh Odessa (miền nam Ukraine) vào đêm 19-12, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 15 người bị thương, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Theo báo cáo từ Tỉnh trưởng Odessa - ông Oleh Kiper, các tên lửa đạn đạo của Nga đã "tấn công ồ ạt" vào một cơ sở cảng trong khu vực vào tối 19-12. Vụ kích nổ đã khiến 7 người tử vong tại chỗ và 15 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Ông Kiper cho biết thêm rằng đòn tập kích cũng gây ra hỏa hoạn lớn tại bãi đậu xe tải trong khuôn viên cơ sở này. Dù lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, song các đợt còi báo động không kích vang lên liên tục đã gây gián đoạn nghiêm trọng công tác khắc phục hậu quả.

Một trung tâm hỗ trợ nhân đạo ở tỉnh Odessa. Ảnh: Oleh Kiper/ Telegram

Trước đó, vào lúc 21 giờ (giờ địa phương), Không quân Ukraine đã phát đi cảnh báo về mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. Chỉ vài phút sau, hàng loạt tiếng nổ lớn đã được ghi nhận trên khắp tỉnh Odessa.

Tỉnh Odessa vốn là mục tiêu thường xuyên trong các chiến dịch không kích của Nga. Những đợt tấn công gần đây đã gây ra tình trạng mất điện kéo dài và cắt đứt nguồn cung nước sạch cho cư dân địa phương.

Đêm trước vụ tập kích cảng, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga cũng đã nhắm vào hạ tầng giao thông, làm hư hại cây cầu trên đường cao tốc M15 (tuyến Odessa - Reni). Sự cố này buộc nước láng giềng Moldova phải đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới lân cận.

"Đối phương liên tục oanh tạc khu vực không ngừng nghỉ, nhưng chúng tôi đang nỗ lực tối đa để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như duy trì huyết mạch giao thông và hậu cần” - ông Kiper khẳng định sau vụ tấn công cầu.

Tỉnh trưởng Odessa cũng nhận định vụ tấn công hôm 13-12 là một trong những cuộc không kích ban đêm có quy mô lớn nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Báo cáo từ Công ty điện lực quốc gia Ukraine (Ukrenergo) ngày 19-12 xác nhận các đòn tấn công vào hạ tầng năng lượng đã khiến người dân tại 5 khu vực gồm Odessa, Dnipropetrovsk, Sumy, Zaporizhia và Donetsk rơi vào cảnh mất điện.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đã hạ 1.220 binh sĩ Nga trong ngày qua.

Hồi hương thêm hơn 1.000 thi thể binh sĩ tử trận

Ngày 19-12, Bộ Chỉ huy Điều phối xử lý tù binh chiến tranh Ukraine cho biết rằng đã hồi hương thêm 1.003 binh sĩ tử trận.

Hãng tin Interfax dẫn lời ông Vladimir Medinsky - trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin - cho biết Moscow đã bàn giao thi thể các binh sĩ Ukraine theo thỏa thuận Istanbul để đổi lấy 26 thi thể binh sĩ Nga.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Moscow và Kiev vẫn đang tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột bằng mọi giá.

Kể từ khi các vòng đàm phán bắt đầu vào đầu năm 2025, số lượng thi hài binh sĩ được đưa về quê nhà đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là tại các khu vực tiền tuyến mà trước đó các đơn vị Ukraine khó tiếp cận do đà tiến quân của phía Nga.

Nga tuyên bố hạ hơn 9.900 lính Ukraine tuần qua

Trong bản cập nhật chiến sự giai đoạn từ ngày 13 đến 19-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nhóm tác chiến của nước này đã gây thiệt hại lớn cho quân đội Ukraine trên toàn bộ chiến tuyến, theo hãng thông tấn TASS.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Nhóm tác chiến phía Bắc gây tổn thất hơn 1.425 binh sĩ Ukraine tại các khu vực phụ trách, phá hủy 6 xe chiến đấu bọc thép, 74 phương tiện cơ giới, 5 pháo dã chiến, 1 hệ thống pháo phản lực Grad và 7 trạm tác chiến điện tử. Ngoài ra, 11 kho đạn và vật tư của Ukraine đã bị phá hủy.

. Nhóm tác chiến phía Tây gây thương vong hơn 1.515 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 xe tăng, 21 xe chiến đấu bọc thép (trong đó có 9 phương tiện do phương Tây sản xuất), 106 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo phản lực Heron do Croatia sản xuất và 10 pháo dã chiến. Các lực lượng Nga cũng phá hủy 6 trạm tác chiến điện tử và 29 kho đạn.

. Nhóm tác chiến phía Nam cải thiện tuyến trận địa, gây tổn thất hơn 1.310 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 xe tăng, 16 xe chiến đấu bọc thép (bao gồm 5 phương tiện do NATO sản xuất), 91 phương tiện cơ giới và 17 pháo dã chiến. Ngoài ra, 4 trạm tác chiến điện tử và 26 kho đạn, vật tư đã bị phá hủy.

. Nhóm tác chiến Trung tâm tiếp tục tiến công, gây thương vong hơn 3.505 quân nhân Ukraine, phá hủy 3 xe tăng, 25 xe chiến đấu bọc thép, 39 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo phản lực Grad và 20 pháo dã chiến.

. Nhóm tác chiến phía Đông gây tổn thất hơn 1.795 binh sĩ Ukraine, phá hủy 4 xe tăng, 20 xe chiến đấu bọc thép, 64 phương tiện cơ giới và 7 pháo dã chiến. Ngoài ra, 3 trạm tác chiến điện tử và 9 kho đạn, vật tư đã bị phá hủy.

. Nhóm tác chiến Dnepr loại khỏi vòng chiến khoảng 370 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 xe chiến đấu bọc thép, 93 phương tiện cơ giới, 19 pháo dã chiến (trong đó có 2 lựu pháo M777 cỡ 155 mm do Mỹ sản xuất), 7 trạm tác chiến điện tử và 18 kho đạn, vật tư.

. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành 1 đợt tấn công quy mô lớn và 6 đợt tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác cao nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, năng lượng, giao thông và hạ tầng cảng biển của Ukraine.

Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 9 bom dẫn đường, 1 tên lửa Grom-2, 20 rocket HIMARS, 2 tên lửa Neptune và 1.689 UAV của Ukraine trong cùng giai đoạn.