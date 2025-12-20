Ông Zelensky lên tiếng liên quan khoản vay 90 tỉ euro và tài sản Nga 20/12/2025 07:15

(PLO)- Mặc dù Liên minh châu Âu (EU) chưa thể thống nhất phương án sử dụng tài sản phong tỏa của Nga để hỗ trợ tài chính, Kiev vẫn bày tỏ sự trân trọng đối với cam kết cho vay trị giá 90 tỉ euro trong 2 năm tới.

Ngày 19-12, Chính phủ Ukraine đã gửi lời cảm ơn tới Liên minh châu Âu (EU) sau quyết định cung cấp gói hỗ trợ trị giá 90 tỉ euro (gần 105,5 tỉ USD) giai đoạn 2026-2027, theo hãng tin Reuters.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh khối này chưa đạt được đồng thuận về kế hoạch đầy tham vọng: dùng tài sản đóng băng của Nga để cung cấp khoản vay bồi thường cho Kiev.

Quyết định trên được đưa ra sau nhiều giờ thảo luận căng thẳng về đề xuất vay vốn dựa trên tài sản của Nga. Tuy nhiên, phương án này được đánh giá là quá phức tạp về mặt chính trị và pháp lý để giải quyết ở thời điểm hiện tại. Thay vào đó, EU sẽ chọn phương án vay nợ trực tiếp trên thị trường tài chính.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: TELEGRAM/TASS

Đăng trên nền tảng Telegram, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khẳng định: "Đây là sự hỗ trợ đáng kể, giúp củng cố thực sự khả năng phục hồi của chúng tôi".

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine - ông Sergiy Kyslytsya chia sẻ: "Đó là một đêm dài đối với các nhà lãnh đạo châu Âu, nhưng họ đã đưa ra được một kết quả khả thi".

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người ủng hộ mạnh mẽ phương án sử dụng tài sản Nga, nhận định kết quả hiện tại vẫn là một bước tiến tích cực: "Đây là tin tốt cho Ukraine và tin xấu cho Nga. Đó chính là mục tiêu của chúng tôi".

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng việc EU rút lui khỏi kế hoạch ban đầu là do lo ngại những hệ lụy nghiêm trọng. Ông gọi ý định sử dụng tài sản của Nga để bảo đảm cho khoản vay là một hành vi "chiếm đoạt công khai".

Chia sẻ tại cuộc họp báo cuối năm, ông Putin nhấn mạnh: "Tại sao việc chiếm đoạt này không thể thực hiện? Bởi hậu quả đối với những kẻ thực hiện sẽ rất thảm khốc. Đây không chỉ là đòn giáng vào hình ảnh mà còn làm xói mòn niềm tin vào khu vực đồng euro. Thực tế là nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước sản xuất dầu mỏ, đang lưu giữ dự trữ ngoại hối và vàng tại đây".

Áp lực tìm kiếm nguồn tài chính cho Ukraine đang ở mức báo động. Các chuyên gia cảnh báo nếu không có sự hỗ trợ từ EU, Ukraine có nguy cơ cạn kiệt ngân sách vào quý II năm sau. Điều này rất có khả năng sẽ khiến Kiev thất thế trước Nga - kịch bản mà EU lo ngại sẽ đẩy mối đe dọa quân sự đến gần biên giới liên minh hơn.

Theo Reuters, nút thắt lớn nhất đối với kế hoạch "khoản vay bồi thường" nằm ở Bỉ - nơi đang nắm giữ hơn 216 tỉ USD tài sản của Nga. Chính phủ Bỉ yêu cầu các bảo đảm đầy đủ về rủi ro tài chính và pháp lý trước các biện pháp đáp trả tiềm tàng từ phía Moscow.