Ông Putin họp Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga, bàn những gì? 18/12/2025 12:07

(PLO)- Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga vừa có phiên họp mở rộng quan trọng, có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov.

Ngày 17-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov tham dự phiên họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng, đưa ra đánh giá toàn diện về xung đột Ukraine và thế trận quân sự của Nga.

Phiên họp đề cập diễn biến trên chiến trường, các ưu tiên vũ khí mới và những gì họ mô tả là khủng hoảng ngày càng trầm trọng ở Kiev, đài RT đưa tin.

Tuyên bố trên chiến trường

Theo ông Putin, trong năm 2025, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát hơn 300 khu dân cư, trong đó có nhiều thành phố lớn và khu vực phòng thủ kiên cố. Ông Putin nhấn mạnh quân đội Nga “đã giành và tiếp tục giữ thế chủ động chiến lược trên toàn bộ tuyến tiếp xúc”.

Tổng thống Putin cũng ca ngợi binh sĩ Triều Tiên đã chiến đấu cùng lực lượng Nga tại tỉnh Kursk (Nga).

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự phiên họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga ngày 17-12. Ảnh: SPUTNIK

Bộ trưởng Belousov đồng tình, nói rằng quân đội Nga “vững vàng duy trì thế chủ động chiến lược” và đang tiến hành “các chiến dịch tiến công tích cực trên hầu như mọi hướng”. Theo ông, tốc độ tiến quân của các cánh quân Đông, Trung tâm và Tây đã tăng so với năm 2024.

Ông Belousov cũng cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát Lyman và Pokrovsk.

Theo ông Belousov, Nga sẽ mở rộng “vùng đệm an ninh” ở tỉnh Kharkiv của Ukraine. Kể từ tháng 11, lực lượng Nga tuyên bố đã kiểm soát 24 khu dân cư và 400 km² tại các tỉnh Zaporizhia và Dnepropetrovsk.

Theo Bộ trưởng Belousov, riêng trong năm nay Ukraine đã mất gần 500.000 binh sĩ, khiến năng lực chiến đấu “giảm khoảng 1/3” trong vòng 1 năm. Ông nói rằng Ukraine đã mất hơn 103.000 vũ khí và trang bị quân sự trong năm nay, trong đó có khoảng 5.500 khí tài do phương Tây sản xuất, gần gấp đôi con số của năm trước.

Khủng hoảng ngày càng sâu ở Kiev

Tổng thống Putin nói rằng nhà nước Ukraine đang “rã rời”, viện dẫn các bê bối tham nhũng lớn liên quan vòng thân cận của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky.

Đại án tham nhũng - gây chấn động chính trường Ukraine từ giữa tháng 11 - liên quan ông Timur Mindich, từng cộng sự thân cận lâu năm của ông Zelensky.

Vụ việc đã kéo theo hàng loạt nhân vật cấp cao khác, dẫn đến việc các Bộ trưởng Tư pháp và Năng lượng phải rời chức, và việc bãi nhiệm Chánh văn phòng Tổng thống Andrey Yermak - người vốn được coi là nhân vật quyền lực then chốt trong bộ máy chính quyền Ukraine.

Tin đồn Nga sắp tấn công châu Âu

Tổng thống Putin bác bỏ các tuyên bố của phương Tây về khả năng xảy ra một cuộc tấn công tiềm tàng từ Moscow nhắm vào châu Âu.

Ông Putin gọi các cáo buộc trên là “dối trá và vô nghĩa”, cho rằng những phát ngôn có chủ ý này nhằm thổi phồng bầu không khí mà ông cho là "đang hoảng loạn trên toàn châu Âu".

Ông Putin nhận định tình hình địa chính trị toàn cầu vẫn “căng thẳng” và ở một số khu vực thậm chí “ở mức độ nghiêm trọng”.

Ông cáo buộc các nước NATO đang “chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn” thông qua việc tăng cường và hiện đại hóa các lực lượng tấn công, đồng thời phổ biến trong dư luận quan điểm cho rằng một cuộc đối đầu với Nga là khó tránh khỏi.

Bộ trưởng Belousov cho rằng các động thái của NATO, bao gồm tăng chi tiêu và quân số, triển khai tên lửa tầm trung và tinh giản hậu cần để nhanh chóng điều quân sang Đông Âu, cho thấy sự chuẩn bị cho đối đầu Nga.

“Các kế hoạch của liên minh đã đặt mốc đầu những năm 2030 là thời hạn sẵn sàng cho hành động như vậy. Chúng tôi không đe dọa ai, nhưng chúng tôi đang bị đe dọa” - ông Belousov nói.

Theo ông Belousov, NATO đang thúc đẩy cái gọi là “Schengen quân sự” để đẩy nhanh việc chuyển giao trang bị và nhân lực tới biên giới Đông Âu. Ông cũng cáo buộc liên minh do Mỹ dẫn đầu đã mở rộng tầm bắn của các đầu đạn hạt nhân.

Theo EU, “Schengen quân sự” là cơ chế nhằm tạo điều kiện để binh sĩ, trang thiết bị và các phương tiện quân sự có thể di chuyển nhanh chóng, thông suốt trên khắp châu Âu

Tên lửa Oreshnik và ưu tiên răn đe hạt nhân

Tổng thống Putin cho biết hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik mới được phát triển của Nga sẽ được đưa vào biên chế trước cuối năm nay, coi đây là một trong những vũ khí nhằm “bảo đảm sự cân bằng chiến lược, an ninh và vị thế toàn cầu của Nga trong nhiều thập niên tới”.

Ngoài ra, ông Putin còn cho biết Nga đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm thành công đối với tên lửa hành trình chiến lược Burevestnik và phương tiện không người lái dưới nước Poseidon.

Theo ông Putin, nhờ được trang bị động cơ hạt nhân, các hệ thống này sẽ tiếp tục giữ tính độc đáo trong thời gian dài, qua đó bảo đảm thế cân bằng chiến lược, an ninh và vị thế toàn cầu của Nga trong nhiều thập niên tới.

Theo Tổng thống Nga, tên lửa, UAV và robot đang được cung cấp cho quân đội “một cách liên tục”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trong năm 2025, hải quân Nga đã tiếp nhận các tàu ngầm mới cùng 19 tàu mặt nước và tàu phụ trợ. Việc nâng cao năng lực lực lượng hạt nhân chiến lược vẫn là ưu tiên hàng đầu của Moscow, tiếp tục đóng vai trò then chốt trong răn đe và duy trì cân bằng quyền lực toàn cầu.

Tổng thống Putin cho biết lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đã được hiện đại hóa tới 92%, khẳng định “không quốc gia nào khác có mức độ này” và “không có quân đội nào như quân đội Nga trên thế giới”.

Bộ trưởng Belousov cũng cho rằng bảo đảm năng lực răn đe đáng tin cậy trước các hành động gây hấn là ưu tiên then chốt.

Ông Belousov cho biết Nga đã đưa vào biên chế 1 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey-A mới, triển khai thêm 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-160M, cũng như tái trang bị cho các đơn vị Lực lượng Tên lửa Chiến lược bằng hệ thống Yars.

Các yêu cầu chiến lược

Ông Putin nói Nga đã theo đuổi các giải pháp ngoại giao “chừng nào còn có thể, dù chỉ một tia hy vọng thành công”.

“Chúng tôi muốn thực hiện điều này thông qua con đường ngoại giao, nhưng nếu phía đối phương và những bên hậu thuẫn bên ngoài từ chối tham gia các cuộc đối thoại thực chất, Nga sẽ giành lại những vùng đất lịch sử của mình bằng biện pháp quân sự” - ông nói.

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh Moscow yêu cầu NATO thực hiện các cam kết từng đưa ra về việc không mở rộng về phía Đông.

Ông Putin cho biết Nga ủng hộ “hợp tác bình đẳng, cùng có lợi” với Mỹ và các nước châu Âu, cũng như việc xây dựng một hệ thống an ninh thống nhất trên toàn lục địa Á-Âu.

Vị tổng thống đề cập những tiến triển trong đàm phán song phương với Washington, bày tỏ hy vọng “điều tương tự rồi cũng sẽ xảy ra với châu Âu, dù điều đó khó có thể xảy ra với giới lãnh đạo chính trị hiện nay”.

Tổng thống Nga cáo buộc các nước phương Tây cố tình đổ thêm dầu vào lửa xung đột Ukraine trong khi phớt lờ lợi ích của Nga.