Trợ lý ông Putin nói về khả năng Ukraine lấy lại Crimea 15/12/2025 06:09

(PLO)- Ông Yury Ushakov - trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin - cho rằng Ukraine hoàn toàn không có cơ hội tái kiểm soát bán đảo Crimea hay gia nhập NATO.

Ngày 14-12, ông Yury Ushakov - trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin - khẳng định chắc chắn "một triệu phần trăm" rằng Ukraine sẽ không thể tái kiểm soát bán đảo Crimea, theo đài RT.

“Chắc chắn như đinh đóng cột, một triệu phần trăm [rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky] sẽ không thành công trong việc [tái kiểm soát] Crimea” - ông Ushakov nói.

Vị quan chức Điện Kremlin nói thêm rằng khát vọng của Kiev về việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng phi thực tế tương tự.

Ông Yury Ushakov - trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Ông Ushakov đưa ra tuyên bố trên không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đang đóng vai trò trung gian cho các nỗ lực hòa bình giữa Moscow và Kiev - nhận định rằng việc Crimea trở về với Ukraine hoặc nước này gia nhập NATO là điều “bất khả thi”.

Hồi đầu năm nay, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã khẳng định chủ quyền của Nga đối với Crimea là “vấn đề đã ngã ngũ”, đồng thời hoan nghênh Tổng thống Mỹ vì đã thừa nhận thực tế này.

Ukraine chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Ushakov.

Theo đài RT, bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Ngay sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2-2022, Kiev đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. Moscow đã nhiều lần tuyên bố kịch bản này là một "lằn ranh đỏ".

Tuần trước, ông Zelensky thừa nhận Kiev hiện không có đủ phương tiện để lấy lại Crimea. Tuy nhiên, hồi tháng 8, nhà lãnh đạo Ukraine từng thề sẽ lấy lại vùng lãnh thổ này vào một thời điểm nào đó.

Cũng trong tuần trước, ông Zelensky cho biết “chưa đạt được thỏa hiệp nào” trong các cuộc đàm phán với Mỹ về các vấn đề lãnh thổ.

Đến hôm 14-12, Tổng thống Ukraine cho biết Kiev đang thay đổi các đảm bảo an ninh theo hướng tương tự Điều 5 trong Hiến chương NATO thay vì tham gia trực tiếp vào khối quân sự này, theo hãng thông tấn Ukraine Ukrinform.

Tháng trước, chính quyền ông Trump đã đưa ra một khuôn khổ cho kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Các đề xuất này, dù đã được sửa đổi nhiều lần, đều dự kiến việc Kiev phải từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO, cũng như các yêu sách đối với Crimea và vùng Donbass (gồm Luhansk và Donetsk). Nga tuyên bố tất cả những nơi này đều đã sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Ông Trump gần đây đã than phiền rằng “ngoại trừ Tổng thống Zelensky, người dân Ukraine đều thích ý tưởng” về thỏa thuận hòa bình do Washington đưa ra.

Trả lời phỏng vấn của tờ Politico hôm 8-12, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông Zelensky “sẽ phải bắt tay vào việc và bắt đầu chấp nhận thực tế”.