Campuchia thanh lý ngân hàng của ông trùm Chen Zhi 08/01/2026 17:43

(PLO)- Ngân hàng Prince Bank của ông trùm Chen Zhi bị Campuchia thanh lý, trong lúc ông này đang bị giam tại Trung Quốc.

Ngày 8-1, Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) thông báo thanh lý ngân hàng Prince Bank của ông trùm Chen Zhi (Trần Trí) - Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, tờ Phnom Penh Post đưa tin.

Ngân hàng này là công ty con của Prince Holding Group do ông Chen kiểm soát, một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, mà Mỹ cáo buộc đã đóng vai trò bình phong cho “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.

Theo NBC, công ty Morisonkak MKA Audit-Accounting (Campuchia) đã được ủy quyền kiểm soát và quản lý toàn bộ hoạt động cũng như tài sản của Prince Bank, có hiệu lực từ ngày 8-1.

“Khách hàng có tiền gửi tại Prince Bank có thể rút tiền như bình thường sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết. Các yêu cầu sẽ được xử lý theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với Luật Ngân hàng và Định chế Tài chính. Trong khi đó, các bên vay vốn từ Prince Bank vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ như thường lệ” - theo thông cáo của NBC.

Chủ tịch Tập đoàn Prince Group Chen Zhi và ngân hàng Prince Bank. Ảnh: FACEBOOK

NBC cho biết thêm rằng, cùng với các bộ, ngành và cơ quan liên quan, cơ quan này sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của đơn vị quản lý tạm thời ở mức cảnh giác cao nhất nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và các khách hàng khác.

Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận việc bắt ông Chen Zhi, nhà sáng lập Prince Bank, cùng với hai người khác là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, đồng thời dẫn độ sang Trung Quốc vào ngày 6-1. Cả ba đều bị cáo buộc liên quan các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn theo cáo trạng của một tòa án Mỹ.

Cũng trong ngày 8-1, Bộ Công an Trung Quốc thông báo rằng, với sự hỗ trợ và phối hợp của phía Campuchia, tổ công tác do bộ này cử đi vào ngày 7-1 đã dẫn độ thành công ông Chen Zhi từ Phnom Penh về Trung Quốc.

Ông Chen Zhi đang bị cảnh sát Trung Quốc giam giữ. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Cơ quan này mô tả đây là một thành tựu quan trọng trong hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Campuchia.

Cảnh sát cũng nghiêm khắc cảnh báo các đối tượng phạm tội cần nhận rõ thực tế tình hình, sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo tuyên bố, cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ sớm ban hành lệnh bắt giữ đợt đầu đối với “các thành viên chủ chốt trong nhóm tội phạm của ông Chen Zhi, đồng thời kiên quyết truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn”.