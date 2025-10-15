Mỹ truy tố và tịch thu 127.271 Bitcoin của ‘vua lừa đảo’ Chen Zhi ở Campuchia, Anh vào cuộc điều tra 15/10/2025 17:16

(PLO)- Mỹ truy tố và tịch thu 127.271 Bitcoin của "vua lừa đảo" Chen Zhi - đối tượng bị cáo buộc điều hành các trại lừa đảo và buôn người ở Campuchia, Anh cũng vào cuộc điều tra và phong tỏa tài sản.

Ngày 14-10, tòa án liên bang tại Brooklyn (New York) đã công bố bản cáo trạng truy tố ông Chen Zhi - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia - với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Ông này còn được biết đến với tên Vincent, 37 tuổi, mang quốc tịch Anh và Campuchia.

Theo cáo trạng, Chen Zhi đã chỉ đạo hoạt động của các khu cưỡng bức lao động do Prince Group điều hành trên khắp Campuchia, nơi các nạn nhân bị giam giữ trái ý muốn và buộc phải tham gia các âm mưu lừa đảo đầu tư tiền số.

Ông Chen Zhi - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia. Ảnh: PRINCE GROUP

Thủ đoạn của nhóm này là “vỗ béo heo rồi làm thịt” (pig butchering), nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới để chiếm đoạt tài sản.

Hiện "vua lừa đảo" Chen Zhi vẫn đang bỏ trốn.

Cùng ngày, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Đông New York và Vụ An ninh Quốc gia (Bộ Tư pháp Mỹ) cũng đã đệ đơn tịch thu dân sự đối với khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỉ USD, bị xác định là tài sản và công cụ phạm tội trong các vụ lừa đảo và rửa tiền do Chen Zhi điều hành.

Số tiền này trước đây được lưu trữ trong các ví tiền mã hóa không lưu ký, với khóa riêng do Chen Zhi nắm giữ, và hiện đã nằm trong quyền quản lý của chính phủ Mỹ. Đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Theo cáo trạng, từ năm 2015, Chen Zhi - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince - đã biến tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Campuchia, hoạt động ở hơn 30 quốc gia, thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Dưới lớp vỏ hợp pháp, Prince Group điều hành các “trại lừa đảo” trên khắp Campuchia, thu lợi khổng lồ từ âm mưu lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, đồng thời thiết lập mạng lưới rửa tiền tại nhiều nước, trong đó có New York (Mỹ).

Để vận hành đường dây này, Prince Group buôn người và cưỡng bức hàng trăm lao động làm việc trong các khu trại được bao quanh bằng tường cao, dây kẽm gai, hoạt động như trại lao động khổ sai có bạo lực.

Chen Zhi trực tiếp giám sát, theo dõi lợi nhuận, chỉ đạo hoạt động lừa đảo và thậm chí ra lệnh hành hung những người bị coi là “gây rối”.

Nếu bị kết án, Chen Zhi có thể lãnh án tối đa 40 năm tù giam.

Văn phòng Hợp tác quốc tế của Bộ Tư pháp Mỹ, Cơ quan Tội phạm quốc gia Anh (NCA), Đội điều tra rửa tiền quốc tế Isle of Man, và Bộ Ngoại giao Anh cũng hỗ trợ điều tra và áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan.

Theo tờ The Guardian, các nhà chức trách Anh đã phong tỏa các tài sản của ông này tại London, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu bảng trên con đường đắt đỏ Avenue Road, một tòa nhà văn phòng 95 triệu bảng tại trung tâm tài chính London và một số căn hộ cao cấp khác.

Phần lớn tài sản của Chen Zhi được đầu tư vào Anh hoặc được nắm giữ thông qua các công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh.