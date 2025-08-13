Campuchia bắt 3.200 người vì lừa đảo trực tuyến, chưa xác định được nhóm cầm đầu 13/08/2025 11:13

(PLO)- Sau nhiều tuần liên tiếp trấn áp các tổ hợp lừa đảo trực tuyến, Campuchia đã bắt 3.215 người và tịch thu nhiều tang vật.

Sau nhiều tuần liên tiếp trấn áp các tổ hợp lừa đảo trực tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, giới chức Campuchia đã bắt hàng nghìn người và tịch thu nhiều bằng chứng quan trọng liên quan các đường dây này, tờ Khmer Times đưa tin ngày 13-8.

Tuy nhiên, danh tính những người điều hành những đường dây này vẫn chưa được làm rõ.

Theo Khmer Times, trong bối cảnh công tác truy quét tội phạm mạng được đẩy mạnh, tỉnh Preah Sihanouk - vốn được biết đến với nhiều hoạt động lừa đảo - đã trở thành tâm điểm, hé lộ một mạng lưới tội phạm phức tạp.

Những người bị bắt hồi tháng 7 khi Campuchia truy quét lừa đảo trực tuyến. Ảnh: KHMER TIMES

Phó Tỉnh trưởng Preah Sihanouk - ông Long Dimanche ngày 12-8 cho biết từ năm ngoái đến tháng 7 năm nay nhà chức trách đã xác định 25 tổ hợp nghi có hoạt động lừa đảo trực tuyến tại tỉnh này.

Trong số 3.215 người liên quan, hơn 2.400 là người nước ngoài và khoảng 800 là người Campuchia.

Trong số đó, Campuchia cho biết 799 người Campuchia được xác định là nạn nhân chứ không phải thủ phạm; 2 người Campuchia và 2 người nước ngoài vẫn đang bị điều tra để xác định vai trò. Chiến dịch truy quét phát hiện 37 người nước ngoài bị tình nghi là cầm đầu đường dây. Hồ sơ của những người này sẽ được chuyển sang tòa án để truy tố.

324 người nước ngoài được xác định vô tội và được phép ở lại Campuchia. Trong khi đó, 2.024 người nước ngoài bị đưa về nước.

Quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn. Nhà chức trách Campuchia khẳng định quyết tâm triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến và đảm bảo công lý cho những người bị ảnh hưởng.

Trả lời phỏng vấn của Khmer Times, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia - ông Touch Sokhak thừa nhận khó khăn trong việc xác định các kẻ chủ mưu đứng sau hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Ông Sokhak cho biết trở ngại lớn là các thủ đoạn tinh vi của tội phạm, thường núp bóng các doanh nghiệp hợp pháp như công ty đầu tư hoặc công ty công nghệ, khiến việc nhận diện ngay lập tức chúng là tội phạm mạng trở nên phức tạp.