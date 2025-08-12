Bộ Công an sẽ xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, phong toả tài khoản liên quan lừa đảo 12/08/2025 10:40

(PLO)- Bộ Công an sẽ phối hợp với đơn vị xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, phong tỏa tài khoản liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ VH-TT&DL vừa nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh: Quảng Nam (nay là Thành phố Đà Nẵng), Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội và Văn phòng Chính phủ chuyển đến.

Cụ thể, cử tri các tỉnh Quảng Nam, Kiên Giang kiến nghị: Việc lộ, lọt thông tin cá nhân để tội phạm sử dụng sim rác gọi điện lừa đảo người dân qua không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng, bên cạnh đó là thông nhiều luồng, sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền cảnh báo, tổng rà soát sim rác, tăng cường xác thực sinh trắc học, phối hợp truy vết dòng tiền, phong tỏa tài khoản nghi vấn. Ảnh: CAQ1

Theo cử tri, việc quản lý sim đã được cơ quan chức năng yêu cầu đăng ký, nhưng chưa hiệu quả…

Cử tri kiến nghị các Bộ, ngành trung ương tăng cường kiểm tra, xử lý và đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm sử dụng sim rác, lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao, công nghệ AI… để thực hiện lừa đảo.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết:

Ngày 3-4-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 29/CĐTTg về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng.

Thực hiện hiệu quả các nội dung được giao tại Công điện số 29/CĐ-TTg, nhằm xử lý triệt để tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, Bộ Công an đã triển khai nhiều biện pháp theo Công điện 29/CĐ-TTg ngày 3-4-2025 của Thủ tướng Chính phủ, gồm:

Tăng cường nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên mạng viễn thông, Internet, mạng xã hội; phối hợp báo chí đăng hàng trăm phóng sự cảnh báo; đối soát, làm sạch hơn 249.000 thông tin thuê bao di động; gửi tin nhắn cảnh báo đến người dân; mở cao điểm tấn công tội phạm công nghệ cao từ 15-2 đến 14-8-2025.

Lực lượng công an cũng phối hợp với Lào, Campuchia, Philippines đấu tranh chuyên án chung đối với các đường dây lừa đảo từ nước ngoài.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục tuyên truyền cảnh báo, tổng rà soát sim rác, tăng cường xác thực sinh trắc học, phối hợp truy vết dòng tiền, phong tỏa tài khoản nghi vấn và mở rộng hợp tác quốc tế trong điều tra, bắt giữ, thu hồi tài sản.

Bộ Công an cũng khẳng định sẽ phối hợp Viện kiểm sát, Tòa án các cấp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, “khẩn cấp” truy vết dòng tiền, tạm khóa, phong tỏa tài khoản liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ VH-TT&DL cho biết đã tham mưu Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo (có hiệu lực từ 1-1-2026) với nhiều quy định mới về quyền, nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; yêu cầu nội dung trung thực, rõ ràng; bổ sung quy định nhận diện quảng cáo trên mạng và trách nhiệm của các bên liên quan.

Bộ đã có công văn yêu cầu các đài truyền hình, báo chí, mạng xã hội tuân thủ nghiêm pháp luật về quảng cáo, nhất là với thuốc, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; phối hợp Bộ Y tế, Bộ Công Thương xử lý người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật.

Bộ cũng sẽ bổ sung chế tài xử phạt nghiêm, yêu cầu nền tảng xuyên biên giới dùng AI rà quét nội dung, tổ chức tập huấn pháp luật cho nghệ sĩ, KOL, triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức người dân nhận diện quảng cáo vi phạm.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay, Luật Viễn thông 2023 và Nghị định 163/2024/NĐ-CP đã quy định doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm xác thực thông tin thuê bao, chỉ cho phép đăng ký khi dữ liệu trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, áp dụng xác thực qua video call để hạn chế sim kích hoạt sẵn.

Từ năm 2023, hơn 125 triệu thông tin thuê bao đã được đối soát, xử lý hơn 17 triệu thuê bao sai thông tin. Từ 15-4-2024, nếu phát hiện vi phạm sim rác, doanh nghiệp sẽ bị đình chỉ phát triển thuê bao mới.

Thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp Bộ Công an kiểm tra trên toàn quốc, xử lý nghiêm, công khai kết quả, chuyển điều tra các trường hợp vi phạm, đồng thời tuyên truyền để người dân đảm bảo sim chính chủ.