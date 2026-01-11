Cận cảnh tàu đổ bộ đa năng của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân 11/01/2026 12:12

(PLO)- Tàu 527 và 528, hai "đóa hoa thép" của Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân, đang vượt hải trình 365 hải lý mang mùa xuân Bính Ngọ đến với quân dân các đảo xa.

Vùng 5 Hải quân tổ chức hải trình đưa hơn 200 đại biểu thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại năm đảo trên vùng biển Tây Nam.

Theo đó, đoàn tổ chức hành trình bằng hai tàu vận tải đa năng 527 và 528, khởi hành tối ngày 9-1, đến thăm năm đảo gồm Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc, trong thời gian dự kiến là sáu ngày với hơn 365 hải lý, tương đương hơn 650 km.

Phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM trước giờ lên tàu bắt đầu hải trình kéo dài 6 ngày.

Tàu 527 và 528 thuộc Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, là loại tàu vận tải, đổ bộ đa năng RORO 5612.

Đây là hai tàu thuộc nhóm những tàu chủ lực của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, có chiều dài 57,27m, rộng 12m, chiều cao tối đa khoảng 22m, lượng giãn nước khi đầy tải là 1.515 tấn, khi không tải là 735 tấn, vận tốc tối đa là 11 hải lý/giờ, được thiết kế và đóng tại Tổng Công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tàu 528 được hạ thủy tháng 10-2021.

Tàu có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, chuyên chở trang thiết bị, kỹ thuật đến các vị trí đóng quân và tiếp tế cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Cùng với đó là nhiệm vụ phối hợp tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc nói chung và bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam nói riêng; tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Trong năm 2025, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân mà thường xuyên, trực tiếp là Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 127, sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan chức năng, sự phối hợp hiệp đồng của các đơn vị bạn, tàu 527 và 528 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Với đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, giỏi về chuyên môn chỉ huy, tinh thông về nghiệp vụ; cán bộ, chiến sĩ tàu 527 và 528 tin tưởng và mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình giúp đoàn công tác mang hương xuân, hơi Tết, tình cảm của đất liền ra với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Tây Nam, góp phần vào thành công chung của chuyến công tác lần này.

Một vài phòng chức năng bên trong tàu 528.

Khu vực phòng nghỉ của các đại biểu tham gia chuyến công tác.

Tàu 527 và 528 đưa đoàn công tác mang "hơi ấm" đất liền cập bến đảo Thổ Chu chiều 10-1.

Các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cố định hai tàu tại cầu cảng đặc khu Thổ Châu.

Áo phao được chuẩn bị sẵn trên tàu cho đại biểu tham gia chuyến công tác.