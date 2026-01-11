Cận cảnh tàu đổ bộ đa năng của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

(PLO)- Tàu 527 và 528, hai "đóa hoa thép" của Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân, đang vượt hải trình 365 hải lý mang mùa xuân Bính Ngọ đến với quân dân các đảo xa.
Vùng 5 Hải quân tổ chức hải trình đưa hơn 200 đại biểu thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại năm đảo trên vùng biển Tây Nam.
Theo đó, đoàn tổ chức hành trình bằng hai tàu vận tải đa năng 527 và 528, khởi hành tối ngày 9-1, đến thăm năm đảo gồm Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc, trong thời gian dự kiến là sáu ngày với hơn 365 hải lý, tương đương hơn 650 km.
Tàu 527 và 528 thuộc Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, là loại tàu vận tải, đổ bộ đa năng RORO 5612.
Trong năm 2025, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân mà thường xuyên, trực tiếp là Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 127, sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan chức năng, sự phối hợp hiệp đồng của các đơn vị bạn, tàu 527 và 528 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Một vài phòng chức năng bên trong tàu 528.
Khu vực phòng nghỉ của các đại biểu tham gia chuyến công tác.
Các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cố định hai tàu tại cầu cảng đặc khu Thổ Châu.
Các đại biểu tham gia sinh hoạt, giao lưu buổi tối trên tàu 528.