200 đại biểu hội ngộ trước giờ xuất bến thăm biển đảo Tây Nam 09/01/2026 17:05

(PLO)- Vùng 5 Hải quân tổ chức hải trình đưa hơn 200 đại biểu thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại năm đảo trên vùng biển Tây Nam.

Chiều 9-1, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tổ chức chương trình gặp mặt các đoàn đại biểu đi thăm, chúc Tết các lực lượng và nhân dân trên các đảo Tây Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Lương Hào, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 127, đã trực tiếp phổ biến kế hoạch hành quân, các quy định an toàn hàng hải và chế độ tiêu chuẩn đi biển để đảm bảo sức khỏe, an toàn tuyệt đối cho hơn 200 đại biểu trong suốt hải trình.

Đại tá Phạm Lương Hào, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân. Ảnh: TT

Theo đó, đoàn tổ chức hành trình bằng hai tàu vận tải đa năng, khởi hành tối ngày 9-1, đến thăm năm đảo gồm Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc, trong thời gian dự kiến là sáu ngày với hơn 365 hải lý, tương đương hơn 650 km.

Cũng tại hội nghị, đại diện các tổ đại biểu đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết quân dân, thực hiện thắng lợi chuyến công tác đặc biệt dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng Bộ Tư lệnh Vùng 5 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh chính trị, kỷ luật nghiêm minh, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Theo ông Tuấn, năm qua, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua gian khổ, kiên cường bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

"Vùng 5 Hải quân cũng tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần tô thắm thêm hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân", ông Tuấn nói.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: TT

Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, phát biểu cảm ơn đoàn đại biểu và khẳng định cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 sẽ làm hết sức mình để đưa đoàn đến nơi, về đến chốn an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo ông Thành, chuyến đi lần này về thuận lợi là cơ bản, song cũng gặp một số khó khăn nhất định như thời tiết dự báo có sóng gió to... Song, bằng mọi khả năng cao nhất có thể, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân sẽ phục vụ hết mình để đảm bảo cho chuyến công tác thành công tốt đẹp.

"Chúng tôi mong rằng thông qua hành trình lần này, các đại biểu sẽ hiểu sâu hơn về đời sống kinh tế - xã hội, điều kiện học tập, sinh hoạt, công tác và không khí chuẩn bị vui Tết, đón xuân của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên vùng biển Tây Nam. Qua đó, cảm thông, đồng hành và sẻ chia nhiều hơn nữa với những cống hiến, hi sinh thầm lặng của người lính biển và nhân dân trên đảo", Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành chia sẻ.

Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Ảnh: TT