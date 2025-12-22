Hải quân đưa 52 ngư dân trên con tàu bị cháy ngoài biển về đến đất liền 22/12/2025 10:56

(PLO)- Sau gần một tuần gặp nạn tại vùng biển Trường Sa, 52 ngư dân đã được lực lượng Hải quân đưa về đất liền an toàn.

Sáng 22-12, tại phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), tàu Trường Sa 22 thuộc Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã bàn giao 52 ngư dân trên tàu cá QNa-91917-TS cho gia đình và chính quyền địa phương.

Trước đó, ngày 17-12, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân nhận thông tin tàu cá QNa-91917-TS bị cháy khi đang khai thác hải sản tại khu vực thuộc đặc khu kinh tế Trường Sa. Thời điểm này trên tàu có 52 ngư dân.

Lãnh đạo UBND xã Núi Thành cảm ơn lực lượng hải quân giúp đỡ ngư dân về đất liền an toàn. Ảnh: MINH CHÂU

Bộ Tư lệnh Vùng 4 liên hệ với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, TP Đà Nẵng để phối hợp bảo vệ tàu cá, tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Cùng ngày, tàu cá Đắk Lắk số hiệu 90779TS hoạt động gần khu vực đã tiếp nhận thông tin, cứu vớt toàn bộ 52 ngư dân. Đến 7 giờ ngày 18-12, tàu KN364 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp nhận các ngư dân và di chuyển về đảo Song Tử Tây.

52 ngư dân sức khỏe ổn định lúc về đến đất liền. Ảnh: MINH CHÂU

Lúc 7 giờ ngày 19-12, chỉ huy đảo Song Tử Tây tổ chức kíp xuồng tiếp cận tàu KN364, đưa 52 ngư dân vào đảo an toàn. Đến ngày 20-12, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chỉ đạo tàu Trường Sa 22 cơ động đưa các ngư dân về đất liền.