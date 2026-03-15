Hải Phòng: Cô dâu, chú rể đi bỏ phiếu trong ngày cưới 15/03/2026 16:04

(PLO)- Hình ảnh cô dâu, chú rể tại xã Nam Sách, TP Hải Phòng tay trong tay tới điểm bỏ phiếu ngay trong ngày thành hôn thu hút nhiều sự chú ý.

Ngày 15-3, trong không khí phấn khởi của “ngày hội non sông”, anh Nguyễn Minh Hiếu (25 tuổi, trú tại xã Nam Sách, TP Hải Phòng), cán bộ Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, tổ chức lễ cưới với chị Dương Thị Hà Phương. Lễ thành hôn diễn ra giản dị, ấm áp trong niềm vui của hai bên gia đình và bạn bè.

Điều đặc biệt của ngày trọng đại này không chỉ là khoảnh khắc đôi bạn trẻ về chung một nhà, mà còn ở hành động ý nghĩa ngay sau các nghi thức cưới. Trong trang phục truyền thống, cô dâu và chú rể cùng đến khu vực bỏ phiếu tại địa phương để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Nguyễn Minh Hiếu cùng vợ chụp ảnh lưu niệm tại cổng khu vực bầu cử, lưu giữ dấu ấn đặc biệt. Ảnh: NH

Hình ảnh cặp đôi tay trong tay đến điểm bầu cử nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân. Sau khi bỏ phiếu, đôi vợ chồng trẻ chụp ảnh lưu niệm trước cổng khu vực bầu cử để ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng đối với cuộc đời và ý nghĩa với đất nước.

Anh Nguyễn Minh Hiếu chia sẻ ngày cưới là cột mốc quan trọng và càng ý nghĩa hơn khi cả hai cùng thực hiện quyền công dân trong Ngày hội non sông.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Không chỉ vì đây là ngày chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng, mà còn vì chúng tôi được cùng nhau thực hiện nghĩa vụ công dân trong một thời khắc rất đặc biệt. Chúng tôi mong rằng sau này, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cả hai vẫn luôn giữ được tinh thần trách nhiệm với xã hội và đất nước”, anh Hiếu nói.

Câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ lan tỏa thông điệp tích cực về tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình gắn liền với sự phát triển của quê hương.