Ông Netanyahu đăng video bác tin đồn bị ám sát 16/03/2026 10:35

(PLO)- Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu đăng video uống cà phê tại Jerusalem, bác tin đồn từ truyền thông Iran rằng ông đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu ngày 15-3 đăng video uống cà phê tại Jerusalem, bác tin đồn từ truyền thông Iran rằng ông đã thiệt mạng hoặc bị thương, theo hãng tin Reuters.

Trong đoạn video được quay tại một quán cà phê ở vùng ngoại ô Jerusalem và đăng trên tài khoản Telegram của ông Netanyahu, người trợ lý hỏi ông về những tin đồn nói trên.

Đáp lại, ông Netanyahu nói: “Tôi rất mê cà phê, và cũng rất yêu đất nước của mình”.

Ông sử dụng từ lóng tiếng Do Thái “met” nghĩa là “rất thích”, đồng âm với từ “met” nghĩa là “đã chết”, như một cách hài hước bác bỏ tin đồn thất thiệt.

Hãng tin Reuters cho biết đã xác minh địa điểm quay video thông qua hình ảnh tư liệu của quán cà phê, trùng khớp với nội thất xuất hiện trong đoạn video.

Thời điểm quay cũng được xác nhận nhờ nhiều video và hình ảnh do chính quán cà phê đăng tải về chuyến ghé thăm của ông Netanyahu trong ngày 15-3.

Trước đó, tin đồn ông Netanyahu thiệt mạng đã xuất hiện trên mạng xã hội. Một số người còn cho rằng bài phát biểu bằng video gần đây của nhà lãnh đạo Israel về chiến dịch Iran được làm bằng trí tuệ nhân tạo (AI).