Ông Phạm Đại Dương làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ 09/01/2026 16:04

(PLO)- Ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 9-1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự và trao quyết định.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, được điều động, phân công, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương. Ảnh: VOV

Trao quyết định và chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh ông Phạm Đại Dương được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt, sâu sát cơ sở.

Trên các cương vị công tác, ông Phạm Đại Dương luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng mong muốn trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, ông Phạm Đại Dương sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tin cậy giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 -2030.

Ông khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng học hỏi, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Đại Dương sinh năm 1974, quê ở Hà Nội. Ông Dương là Thạc sĩ Quản lý khoa học và Công nghệ, Cử nhân Hóa học, Cử nhân Tài chính- Ngân hàng.

Ông Phạm Đại Dương từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trước khi giữ cương vị Trưởng Ban Quản lý vào tháng 4-2013.

Tháng 10-2015, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ KH&CN kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Từ tháng 8-2018, ông làm Chủ tịch UBND, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên. Tháng 1-2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 2, ông Phạm Đại Dương là Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.