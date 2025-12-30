Ban Bí thư điều động, chỉ định tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và Quảng Ngãi 30/12/2025 17:54

(PLO)- Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, chỉ định ông Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và ông Thái Thanh Bình giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Chiều 30-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Huỳnh Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Tỉnh ủy hai tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi trao quyết định và hoa cho ông Huỳnh Quốc Huy (bên trái) và ông Thái Thanh Bình.

Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Huỳnh Quốc Huy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Thái Thanh Bình được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.