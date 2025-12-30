Gia Lai: 10 điểm nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính năm 2025

Ngày 31-12, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố kết quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Cải cách hành chính là khâu đột phá chiến lược
Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh Gia Lai xác định cải cách hành chính là khâu đột phá chiến lược, là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Mỗi cán bộ, công chức cần thấm nhuần tư tưởng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cải thiện môi trường kinh doanh, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá.
Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, Gia Lai tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định dài hạn cho cộng đồng doanh nghiệp.
Năm 2025, tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng chính quyền số, hướng tới hành chính phục vụ, hiện đại và hiệu quả.
Giảm tối đa thời gian đi lại
Tỉnh Gia Lai triển khai thủ tục hành chính “không phụ thuộc địa giới hành chính”. Điều này giúp giảm tối đa thời gian đi lại, chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp; thể hiện tinh thần phục vụ “tại nơi người dân cần”.
10 điểm nổi bật trong cải cách TTHC của tỉnh Gia Lai năm 2025
1. Rà soát 100% TTHC và cắt giảm hơn 55% thời gian giải quyết.
Tỉnh Gia Lai đã ban hành ba phương án cắt giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với 1.713 TTHC. Kết quả sau ba đợt rà soát: 100% TTHC được cắt giảm, với mức giảm 55,15% thời gian, vượt 25,15% mục tiêu Chính phủ giao.
2. Rút ngắn mạnh thời gian xử lý các thủ tục đầu tư – xây dựng – môi trường – phòng cháy chữa cháy.
Gia Lai đã ban hành quy chế liên thông nhóm thủ tục đầu tư – nông nghiệp – môi trường – xây dựng – PCCC.
Nhờ đó, thời gian giải quyết toàn bộ thủ tục dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 242 ngày xuống còn 60 ngày; dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 145 ngày xuống còn 38 ngày; thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rút ngắn từ ba ngày xuống ba giờ.
3. Lần đầu tiên triển khai TTHC “không phụ thuộc địa giới hành chính” thông qua dịch vụ công trực tuyến.
Nhờ đó, người dân, doanh nghiệp được giảm tối đa việc đi lại, thuận tiện nộp hồ sơ tại bất kỳ địa phương nào trong tỉnh, trên tinh thần “phục vụ tại nơi người dân cần”.
4. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền – trao quyền đi đôi với trách nhiệm.
Gia Lai đã ban hành 14 quyết định ủy quyền, trao quyền giải quyết 258 TTHC cho các sở, ngành; 2 quyết định phân cấp đối với 36 thủ tục hành chính thuộc Sở Công Thương và 6 TTHC lĩnh vực việc làm đối với Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
5. Ban hành chính sách miễn, giảm phí – lệ phí để khuyến khích doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết 09/2025/NQ-HĐND về miễn, giảm phí – lệ phí khi thực hiện thủ tục trực tuyến. Đây là chính sách thiết thực, trực tiếp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
6. Nhân rộng các mô hình hỗ trợ người dân – doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công tiện lợi thông qua mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến, quầy ưu tiên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và thí điểm Ki-ốt dịch vụ công tại 10 đơn vị lực lượng vũ trang.
7. Tái cấu trúc quy trình liên thông Đất đai – Thuế, giảm mạnh số lượt đi lại.
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2157/QĐ-UBND về quy trình liên thông Đất đai – Thuế, giúp giảm đáng kể số lần người dân và doanh nghiệp phải bổ sung hồ sơ; rút ngắn thời gian xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Song song, tỉnh tổ chức tập huấn đồng bộ toàn tỉnh, bảo đảm cán bộ nắm chắc quy trình và triển khai thống nhất.
8. Đơn giản hóa thủ tục dựa trên dữ liệu – hướng đến nền hành chính số.
Gia Lai đã hoàn thành công bố danh mục 436 TTHC có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu, thực hiện theo Nghị quyết 66.7/NQ-CP.
9. Nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã – nền tảng để bộ máy hai cấp vận hành hiệu quả.
Trong năm 2025, tỉnh đã đào tạo 6.276 lượt cán bộ, công chức cấp xã về nghiệp vụ, kỹ năng số, sử dụng AI trong xử lý công việc.
10. Gia Lai nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Tỉnh Gia Lai đã hoàn thành: 1.088 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 1.122 dịch vụ công trực tuyến một phần; tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 95,2%; hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 97,6%
Đặc biệt, Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh đạt 96,63 điểm – xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm địa phương có điểm số xuất sắc.