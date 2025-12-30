Gia Lai: 10 điểm nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính năm 2025 30/12/2025 16:02

(PLO)- Tỉnh Gia Lai có bước thay đổi đột phá trong cải cách thủ tục hành chính năm 2025, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp thuộc top đầu cả nước.

Ngày 31-12, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố kết quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Gia Lai họp báo công bố kết quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Cải cách hành chính là khâu đột phá chiến lược

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh Gia Lai xác định cải cách hành chính là khâu đột phá chiến lược, là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Mỗi cán bộ, công chức cần thấm nhuần tư tưởng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cải thiện môi trường kinh doanh, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, Gia Lai tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định dài hạn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Năm 2025, tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng chính quyền số, hướng tới hành chính phục vụ, hiện đại và hiệu quả.

Tỉnh Gia Lai đã ban hành ba phương án cắt giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với 1.713 TTHC.

Cụ thể, tỉnh Gia Lai đã ban hành ba phương án cắt giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với 1.713 TTHC. Kết quả nổi bật là 100% thủ tục được cắt giảm với mức giảm thời gian trung bình lên đến 55,15%, vượt mục tiêu 25,15% do Chính phủ đề ra.

Đáng chú ý, đối với nhóm thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, tỉnh đã ban hành quy chế liên thông giúp rút ngắn thời gian xử lý dự án ngoài khu kinh tế từ 242 ngày xuống còn 60 ngày, trong khu kinh tế giảm từ 145 ngày xuống còn 38 ngày.

Giảm tối đa thời gian đi lại

Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng được rút ngắn từ ba ngày xuống chỉ còn ba giờ. Những con số ấn tượng này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp.

Một số chỉ số ấn tượng của tỉnh Gia Lai trong cải cách TTHC trong năm 2025.

Tỉnh Gia Lai triển khai thủ tục hành chính “không phụ thuộc địa giới hành chính”. Điều này giúp giảm tối đa thời gian đi lại, chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp; thể hiện tinh thần phục vụ “tại nơi người dân cần”.

Đặc biệt, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh đạt 96,63 điểm – xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm địa phương có điểm số xuất sắc.