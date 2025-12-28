Ông Phạm Anh Tuấn: Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 28/12/2025 13:09

(PLO)- Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, xác định năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, trong đó tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,8-9,4%.

Ngày 28-12, tại cuộc họp về xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đặt ra mục tiêu tăng trưởng hai con số cho năm tới.

UBND tỉnh Gia Lai họp xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026. Ảnh: CTTĐT

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai xác định năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2026-2030. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm này là phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy đầu tư phát triển. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 8,8-9,4%.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần quán triệt sâu sắc, rà soát kỹ lưỡng các mục tiêu và giải pháp. Đồng thời, xây dựng phương án phân giao chỉ tiêu cho 135 xã, phường và các sở, ngành thực hiện trong năm 2026.

Năm 2025, mặc dù tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển, đạt được những kết quả nổi bật.

GRDP năm 2025 của tỉnh ước tăng 7,2%, đứng vị trí thứ 3/6 địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và 28/34 địa phương trên cả nước; thu ngân sách đạt 27.000 tỉ đồng, vượt 17,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Dù vậy, tỉnh vẫn còn một số hạn chế, như công tác chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính quyền sau sáp nhập chậm; một số địa phương triển khai công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội còn lúng túng; thủ tục hành chính còn rườm rà; một bộ phận cán bộ chưa triệt để quán triệt tinh thần “làm hết việc không hết giờ”…