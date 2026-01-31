Tây Ninh: Thành lập 3 ban quản lý dự án chuyên ngành, bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo 31/01/2026 10:45

Ngày 31-1, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định về việc thành lập 3 Ban Quản lý dự án (QLDA) chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh, đồng thời công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các ban.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã công bố Quyết định thành lập 3 Ban QLDA chuyên ngành: Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp tỉnh, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh.

Việc thành lập các ban chuyên ngành nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng theo từng lĩnh vực cụ thể.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định cho lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh. Ảnh: HUỲNH DU

Đối với Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ. Cụ thể, ông Trương Văn Dễ được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban. Các Phó Giám đốc gồm ông Trần Bá Phước, bà Nguyễn Thị Ngọc Vui và ông Nguyễn Anh Phương. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1-2-2026, thời hạn bổ nhiệm 5 năm theo quy định.

Lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp tỉnh nhận quyết định. Ảnh: HUỲNH DU

Đối với Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp tỉnh, UBND tỉnh công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ. Ông Nguyễn Thành Quan được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban. Các Phó Giám đốc gồm ông Bùi Xuân Phượng, ông Võ Văn Hoài Linh và ông Nguyễn Thanh Phương. Thời hạn giữ chức vụ được xác định theo từng trường hợp cụ thể, bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh nhận quyết định của lãnh đạo UBND tỉnh. Ảnh: HUỲNH DU

Đối với Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh, UBND tỉnh đã công bố 5 quyết định điều động, bổ nhiệm. Theo đó, ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Giám đốc Ban; các Phó Giám đốc gồm ông Trần Thiện Trúc, ông Phạm Phương Bình, ông Huỳnh Hữu Khang Hy và ông Đặng Xuân Trường. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1-2-2026, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, cho hay việc thành lập 3 Ban QLDA chuyên ngành và kiện toàn đội ngũ cán bộ là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng.

Ông Hẳn đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm sớm ổn định tổ chức, phát huy năng lực, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Đẩy nhanh các công việc được tỉnh, Trung ương giao không để chậm trễ, trì trệ... thực hiện giải ngân vốn đầu tư công nhanh nhưng phải đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn", ông Hẳn nhấn mạnh.