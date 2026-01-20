Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số ngay năm đầu nhiệm kỳ 20/01/2026 15:31

Ngày 20-1, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các cơ quan ngành dọc, UBND các phường, xã trên địa bàn tỉnh về kịch bản tăng trưởng (GRDP) năm 2026.

Theo văn bản, năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa bản lề, mở đầu cho giai đoạn thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026–2030. Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP theo hướng phấn đấu đạt mức hai con số, từ 10,0 đến 10,5%, nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững những năm tiếp theo.

Tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số. Ảnh: HUỲNH DU

Cơ sở để tỉnh đặt mục tiêu cao này đến từ kết quả phục hồi ấn tượng trong năm 2025. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Tây Ninh đạt 9,52%, xếp thứ 8 cả nước và thứ 2 vùng Đông Nam Bộ. Quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đều duy trì đà tăng trưởng ổn định, còn nhiều dư địa phát triển.

Công nghiệp – xây dựng tiếp tục là trụ cột tăng trưởng

Theo kịch bản năm 2026, khu vực công nghiệp – xây dựng được xác định là động lực chủ yếu, với mức tăng trưởng dự báo đạt 13,5–14%. Động lực tăng trưởng đến từ hàng loạt dự án lớn hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động, tiêu biểu như các nhà máy của Suntory PepsiCo, Coca-Cola, Thái Tuấn, cùng nhiều doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp mở rộng quy mô, nâng công suất.

Nhiều dự án đô thị được tỉnh Tây Ninh khởi công vào cuối tháng 12. Ảnh: HIlTON

Bên cạnh đó, giá trị xây dựng được kỳ vọng tăng mạnh khi nhiều dự án đô thị, bất động sản lớn đã hoàn tất giải phóng mặt bằng trong năm 2025 và bước sang giai đoạn thi công trong năm 2026. Các công trình hạ tầng trọng điểm như Nhà máy nhiệt điện LNG 1, đường Vành đai 4, đường tỉnh 827E cũng được đẩy nhanh tiến độ, tạo lực kéo đáng kể cho tăng trưởng.

Nông nghiệp giữ vai trò nền tảng, dịch vụ tạo lực đỡ

Ở khu vực nông – lâm – thủy sản, tăng trưởng năm 2026 dự kiến đạt 3,0–3,5%. Trồng trọt tiếp tục giữ vai trò nền tảng với sản lượng lúa ổn định từ 4 triệu tấn trở lên, trong đó tỷ lệ lúa chất lượng cao đạt khoảng 75%. Chăn nuôi trở thành điểm sáng với các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hình thành các chuỗi sản xuất khép kín, hiện đại, an toàn sinh học.

Ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh vẫn giữ vai trò nền tảng. Ảnh: HUỲNH DU

Khu vực thương mại – dịch vụ dự báo tăng trưởng 8–8,5%, nhờ các dự án thương mại, logistics, bất động sản và du lịch đi vào khai thác. Du lịch tiếp tục được xác định là ngành có đóng góp quan trọng, với mục tiêu năm 2026 đón khoảng 200.000 lượt khách quốc tế, 9,8 triệu lượt khách nội địa, doanh thu đạt 8.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức từ kinh tế thế giới và nội tại nền kinh tế, kịch bản tăng trưởng GRDP hai con số thể hiện quyết tâm điều hành mạnh mẽ của tỉnh, gắn tăng trưởng với ổn định, bền vững và kiểm soát rủi ro, tạo tiền đề cho Tây Ninh bứt phá trong giai đoạn mới.