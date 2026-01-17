Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh làm Bí thư Đảng ủy xã Mộc Hóa 17/01/2026 08:46

Chiều ngày 16-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại xã Mộc Hóa, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo tỉnh và địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh (phải) trao quyết định và tặng hoa cho ông Nguyễn Hoàng Minh. Ảnh: MỘC HÓA

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Mộc Hóa, nhiệm kỳ 2025–2030. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15-1-2026.

Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh. Ảnh: MỘC HÓA

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh việc điều động, phân công cán bộ là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng tân Bí thư Đảng ủy xã Mộc Hóa sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Ông Nguyễn Hoàng Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: MỘC HÓA

Nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoàng Minh bày tỏ lòng cảm ơn trước sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời cam kết nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm. Trên cương vị mới, Bí thư Đảng ủy xã Mộc Hóa khẳng định sẽ chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Văn Vũ (phải) nhận quyết định giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh. Ảnh: MỘC HÓA

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh cũng đã quyết định điều động ông Nguyễn Văn Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Mộc Hóa, đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chỉ định giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2023–2028.