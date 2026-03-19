Một nông dân dân tộc Mường trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 19/03/2026 16:15

(PLO)- Theo danh sách đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026–2031, ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đạt 27.671 phiếu bầu, tương ứng 99,39%.

Chiều 19-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBBC công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo đó, toàn tỉnh đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng được ấn định tại các đơn vị bầu cử.

Tỷ lệ phiếu bầu cho các đại biểu trúng cử đạt mức cao, trong đó người cao nhất đạt 99,39% và người thấp nhất đạt 87,09%.

Theo danh sách đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026–2031, ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đạt 27.671 phiếu bầu, tương ứng 99,39%.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đạt 158.208 phiếu bầu, tương ứng 97,65%.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đạt 188.774 phiếu bầu, tương ứng 97,7%.

Ông Trịnh Đình Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đạt 89.266 phiếu bầu, tương ứng 95,41%.

Trong danh sách đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa có 4 giáo viên trúng cử nhiệm kỳ 2026–2031, gồm: bà Lầu Thị Đinh, giáo viên Trường Mầm non xã Nhi Sơn, đạt 23.823 phiếu bầu (93,77%); bà Lương Thị Thúy Hường, giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Tân (xã Văn Nho), đạt 70.491 phiếu bầu (87,09%).

Bà Lò Thị Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Bãi Trành (xã Xuân Bình), đạt 44.757 phiếu bầu (87,51%); bà Vi Thị Thanh Bình, giáo viên Trường Mầm non Luận Khê (xã Luận Khê), đạt 63.774 phiếu bầu (92,51%).

Nữ nông dân nuôi cá tầm ở xã Sơn Điện, chị Lương Thị Lục, trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hoá, khoá XIX. Ảnh: T.TÂM

Đáng chú ý, trong danh sách 85 đại biểu có chị Lường Thị Lục, nông dân người dân tộc Mường tại xã Sơn Điện, trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, với 24.965 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 89,67%.

Chị Lường Thị Lục (sinh năm 1990, trú tại bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa). Năm 2015, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm thể dục thể thao, chị kết hôn với anh Phạm Ngọc Thanh (sinh năm 1989), quê ở tỉnh Yên Bái.

Dù được đào tạo ngành sư phạm thể dục thể thao, sau khi kết hôn, chị không theo nghề mà về quê phát triển kinh tế với mô hình nuôi cá tầm, mang lại thu nhập hơn 2 tỉ đồng mỗi năm, đồng thời hỗ trợ nông dân địa phương xây dựng mô hình.

Với mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, năm 2024, chị Lường Thị Lục được Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen “Nông dân tiêu biểu sáng tạo, khởi nghiệp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Năm 2025, chị tiếp tục được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa chứng nhận danh hiệu “Phụ nữ làm kinh tế giỏi tiêu biểu giai đoạn 2020–2025”.