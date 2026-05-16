Lâm Đồng siết trách nhiệm nếu chậm xử lý dự án tồn đọng, để đất đai lãng phí 16/05/2026 11:10

(PLO)- Lâm Đồng xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để chậm trễ, thiếu trung thực trong quá trình rà soát, xử lý dự án tồn đọng, kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh cùng UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong đó có các công trình, dự án tồn đọng kéo dài.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp rà soát toàn bộ các công trình, dự án chậm tiến độ; bổ sung danh mục dự án, đất đai theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm tham mưu xác định các trường hợp có tình huống pháp lý tương tự và các cơ chế đặc thù đối với các dự án, đất đai đã được cập nhật đủ điều kiện áp dụng trên hệ thống cơ sở dữ liệu 751.

Sân golf Đồi Cù, một trong những dự án đang được khẩn trương tháo gỡ vướng mắc của Lâm Đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn thành việc rà soát, xây dựng phương án xử lý đối với từng dự án có khó khăn, vướng mắc, nguy cơ thất thoát, lãng phí trước ngày 20-5.

UBND tỉnh đặt mục tiêu hoàn tất việc tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng chậm nhất vào ngày 15-11.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tham mưu xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân, người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ, thiếu trung thực trong quá trình rà soát, xử lý.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, các cơ quan, đơn vị và địa phương được yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng trước ngày 10-6; không để xảy ra tình trạng xuống cấp, lấn chiếm, thất thoát hoặc lãng phí tài sản công.

Sở Tài chính được giao theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn quá trình thực hiện; đồng thời tham mưu UBND tỉnh đề xuất cơ chế đặc thù nếu phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phải định kỳ báo cáo tiến độ hàng tuần cho Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của tỉnh…

Dinh 1 (Dinh Bảo Đại) đang được tháo gỡ vướng mắc.

Ngoài xử lý các dự án tồn đọng, UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát thủ tục hành chính để cắt giảm, phân cấp thực hiện; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Theo chỉ đạo, việc tăng cường dịch vụ công trên môi trường điện tử nhằm giảm tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ với người dân, doanh nghiệp, qua đó hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương được yêu cầu nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ nêu trên và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 12 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.