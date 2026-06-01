Trung tá Lê Việt Hải làm Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM 01/06/2026 12:18

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM vừa tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đại diện các phòng, ban chức năng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM và các đội, ban, trạm thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM.

Trung tá Lê Việt Hải nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM, Bộ đội Biên phòng TP.HCM. Ảnh: BĐBP TP.HCM

Theo quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tá Lê Việt Hải - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thạnh An thuộc Bộ đội Biên phòng TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM, Bộ đội Biên phòng TP.HCM.

Dịp này, Trung tá Lê Việt Hải được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM.

Trước đó, Thượng tá Nguyễn Văn Đĩnh, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM được cấp trên điều động giữ chức Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Châu, Bộ đội Biên phòng TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Thanh Đức đánh giá cao Trung tá Lê Việt Hải và Thượng tá Nguyễn Văn Đĩnh trong quá trình công tác, đã cùng cấp ủy, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm...

Thiếu tướng Trần Thanh Đức đề nghị Trung tá Lê Việt Hải trên cương vị mới tiếp tục phát huy vai trò, cùng tập thể đơn vị giữ vững đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.