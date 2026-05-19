Phường Phú Thuận TP.HCM ra mắt tuyến hẻm cờ hoa mừng sinh nhật Bác 19/05/2026 16:51

(PLO)- Phường Phú Thuận, TP.HCM đã đồng loạt ra mắt chuỗi công trình ý nghĩa: “Tuyến hẻm cờ hoa Phú Thuận”, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở tôn giáo và phát động xây dựng các khu dân cư tự quản "4 an".

Ngày 19-5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Ủy ban MTTQ phường Phú Thuận (TP.HCM) tổ chức lễ ra mắt nhiều công trình và phong trào thi đua ý nghĩa, thiết thực nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Phường Phú Thuận ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Quang Minh

Cụ thể, địa phương đã chính thức ra mắt công trình “Tuyến hẻm cờ hoa Phú Thuận” và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Quang Minh. Đồng thời, phường cũng tiến hành đăng ký xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn” và triển khai xây dựng khu dân cư 4 an: “An toàn - An ninh - An sinh - An dân”.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Huỳnh Tấn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận, nhấn mạnh công trình “Tuyến hẻm cờ hoa Phú Thuận” và Tuyến cờ hẻm 41 (Khu phố 29) không chỉ đơn thuần là việc treo cờ, trồng hoa.

Phường Phú Thuận ra mắt công trình “Tuyến hẻm cờ hoa Phú Thuận”

Đây chính là biểu tượng sắc nét của tinh thần đoàn kết và ý thức giữ gìn mỹ quan đô thị của mỗi người dân. Giờ đây, những lá cờ Tổ quốc tung bay cùng những chậu hoa rực rỡ đã thay thế cho những góc hẻm cũ kỹ, mang lại một không gian sống văn minh và thấm đượm nghĩa tình.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi hoạt động là việc hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Quang Minh. Theo ông Phương, đây là minh chứng sinh động cho sự gắn kết chặt chẽ giữa đạo và đời.

Việc đưa không gian văn hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cơ sở tôn giáo sẽ giúp lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn, lòng nhân ái và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đến gần hơn với các tăng ni, phật tử cùng bà con nhân dân.

Phường Phú Thuận phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên toàn địa bàn phường

Thừa nhận thực tế xây dựng công trình đã khó, nhưng giữ gìn, duy trì và phát triển công trình đó ngày một tốt đẹp hơn lại càng khó hơn, thay mặt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường, ông Huỳnh Tấn Phương đã chính thức phát động phong trào thi đua, hưởng ứng các mô hình tự quản. Ông cũng phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên toàn địa bàn phường.

Để các phong trào thực sự đi vào chiều sâu, ông Huỳnh Tấn Phương đề nghị bà con, hộ gia đình, đặc biệt tại hẻm 4 cùng nhau nâng cao ý thức tự quản; tự giác giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi; tích cực chăm sóc cây xanh, hoa tươi trước cửa nhà mình để tuyến hẻm luôn duy trì tiêu chí xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Đối với Ban điều hành các khu phố, cần phát huy tối đa vai trò của các tổ tự quản. Các tổ chức và người dân cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, thường xuyên nhắc nhở công tác phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, cần kịp thời phát hiện, giúp đỡ những gia đình còn khó khăn trên địa bàn để tiêu chí “4 an” thực sự đi vào đời sống từng ngày của bà con.