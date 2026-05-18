TP.HCM: Phường An Đông trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên dịp 19-5 18/05/2026 10:28

Sáng 18-5, Đảng ủy phường An Đông, TP.HCM, tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5-2026.

Dịp này, Đảng ủy phường An Đông trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên 70, 60, 55, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng.

Đồng thời, Đảng ủy phường cũng tặng hoa chúc mừng 10 đảng viên mới được kết nạp Đảng dịp 19-5, góp phần làm vẻ vang thêm truyền thống của một Đảng bộ trẻ, sắp tròn 1 tuổi.

Phát biểu ôn lại truyền thống, ông Phạm Nam Vĩnh An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Đông, khẳng định kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác Hồ không chỉ là dịp tri ân mà còn để tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Khi ra đi, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại không chỉ là một Di chúc thấm đẫm tình yêu đất nước, tình đồng chí, tình đồng bào mà còn là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó cả tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân hiếm có đã suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại.

Người để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam và tình đoàn kết thân ái với nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Ông Phạm Nam Vĩnh An cho biết tiếp nối truyền thống và học tập tấm gương của Bác, ngay từ khi thành lập, Đảng bộ phường An Đông xác định quyết tâm cao độ để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết; đảm bảo quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế, xã hội; vì hạnh phúc nhân dân.

Trong giai đoạn đầu năm 2026, Đảng bộ phường An Đông quyết tâm đề ra các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ phường năm 2026 đề ra.

Cạnh đó, kịp thời kiện toàn bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng với những bước tiến vững chắc trong phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng.

Ông Phạm Nam Vĩnh An bày tỏ 18 tấm gương đảng viên cao tuổi đảng được trao Huy hiệu Đảng hôm nay là những người đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, học tập và làm theo tấm gương của Bác, toàn thể hệ thống chính trị phường An Đông quyết tâm với mục tiêu cao nhất là phấn đấu xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo, tất cả vì hạnh phúc nhân dân.