TP.HCM: Phường An Đông trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên dịp 19-5

Sáng 18-5, Đảng ủy phường An Đông, TP.HCM, tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5-2026.
Dịp này, Đảng ủy phường An Đông trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên 70, 60, 55, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng.
Đồng thời, Đảng ủy phường cũng tặng hoa chúc mừng 10 đảng viên mới được kết nạp Đảng dịp 19-5, góp phần làm vẻ vang thêm truyền thống của một Đảng bộ trẻ, sắp tròn 1 tuổi.
Phát biểu ôn lại truyền thống, ông Phạm Nam Vĩnh An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Đông, khẳng định kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác Hồ không chỉ là dịp tri ân mà còn để tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.
Khi ra đi, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại không chỉ là một Di chúc thấm đẫm tình yêu đất nước, tình đồng chí, tình đồng bào mà còn là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó cả tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân hiếm có đã suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại.
Người để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam và tình đoàn kết thân ái với nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.
Ông Phạm Nam Vĩnh An cho biết tiếp nối truyền thống và học tập tấm gương của Bác, ngay từ khi thành lập, Đảng bộ phường An Đông xác định quyết tâm cao độ để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết; đảm bảo quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế, xã hội; vì hạnh phúc nhân dân.
Trong giai đoạn đầu năm 2026, Đảng bộ phường An Đông quyết tâm đề ra các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ phường năm 2026 đề ra.
Cạnh đó, kịp thời kiện toàn bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng với những bước tiến vững chắc trong phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng.
Ông Phạm Nam Vĩnh An bày tỏ 18 tấm gương đảng viên cao tuổi đảng được trao Huy hiệu Đảng hôm nay là những người đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong thời gian tới, học tập và làm theo tấm gương của Bác, toàn thể hệ thống chính trị phường An Đông quyết tâm với mục tiêu cao nhất là phấn đấu xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo, tất cả vì hạnh phúc nhân dân.
Bà DƯƠNG HOÀNG OANH, Đảng viên Chi bộ Khu phố 29, nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng:
Giáo dục lớp trẻ từ chính con cháu trong nhà
Vinh dự nhận Huy hiệu Đảng hôm nay, chúng tôi thấu hiểu và nhận thức được rằng: Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến của bản thân, mà còn là sự nhắc nhở quý báu mà chúng tôi ghi nhận và hết sức trân trọng. Qua đó, nỗ lực nhiều hơn nữa, phấn đấu nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục nói riêng và cho quê hương đất nước, đồng bào nói chung.
Chúng tôi tự ý thức rằng phải luôn giữ vững lập trường, phẩm chất đạo đức cách mạng và tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt trọng trách của mình; tiếp bước các thể hệ đi trước, góp phần giáo dục và giác ngộ lớp trẻ bắt đầu từ chính các con, các cháu trong nhà để luôn xứng đáng với danh hiệu và vinh dự của người đảng viên Đảng Cộng sản.
Chị PHAN VŨ ANH THƯ, Chi bộ Quân sự phường An Đông:
Góp phần tạo nên thế hệ cách mạng trẻ
Trong quá trình rèn luyện và phấn đấu, với tất cả niềm tự hào, tôi đã vinh dự là một trong 84 đồng chí dân quân nữ được tuyển chọn từ 32 phường của đơn vị Phòng thủ Khu vực 1 - Long Bình tham gia lực lượng A80 và được biên chế trong khối Nữ du kích miền Nam.
Hôm nay, với vai trò là một đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ, tôi sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện phẩm chất, góp phần giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn phường bằng những hành động thiết thực và cụ thể.
Tôi sẽ không ngừng tham gia các hoạt động, phong trào tình nguyện, vận động đoàn viên, thanh niên cùng chung tay rèn luyện, cống hiến vì sự phát triển của địa phương nói riêng, đồng thời góp một phần nhỏ tạo nên một thế hệ cách mạng trẻ vừa hồng vừa chuyên trong thời đại mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.