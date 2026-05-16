Tây Ninh thanh tra hơn 3.000 cơ sở nhà, đất công sau sắp xếp 16/05/2026 15:43

Ngày 16-5, Thanh tra tỉnh Tây Ninh cho biết đã công bố quyết định thanh tra chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thanh tra nhằm rà soát, chấn chỉnh tình trạng tài sản công bỏ trống, xuống cấp kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Theo quyết định số 123/QĐ-TTr, đoàn thanh tra gồm 32 thành viên do ông Lê Văn Tẳng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh, làm trưởng đoàn. Đối tượng thanh tra là các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan.

Trụ sở Chi cục thuế TP Tân An và trụ sở Phòng quản lý đô thị sau sáp nhập vẫn chưa được bố trí sử dụng. Ảnh: HD

Đợt thanh tra lần này không triển khai theo kiểu dàn trải mà lựa chọn các cơ sở nhà, đất tiêu biểu đại diện từng nhóm đối tượng để kiểm tra trực tiếp. Các đơn vị còn lại sẽ thực hiện báo cáo theo đề cương nhằm bảo đảm tiến độ cũng như hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn.

Theo phương án sắp xếp, bố trí và xử lý cơ sở nhà, đất sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên toàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt, hiện Tây Ninh có tổng cộng hơn 3.000 cơ sở nhà, đất thuộc diện rà soát.

Trong đó, 384 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý cấp tỉnh và 2.658 cơ sở thuộc cấp xã, phường quản lý. Ngoài ra, có 325 cơ sở được chuyển giao về đơn vị quản lý, kinh doanh nhà để tiếp tục xử lý dứt điểm.

Trụ sở Trung tâm đào tạo và điều hành vận tải Long An từ sau sáp nhập vẫn chưa được bố trí sử dụng. Ảnh: HD

Theo ông Lê Văn Tẳng, mục tiêu của đợt thanh tra là đánh giá toàn diện thực trạng các cơ sở nhà, đất dôi dư; đồng thời xác định nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, vướng mắc để kiến nghị giải pháp tháo gỡ. Việc này nhằm tránh tình trạng tài sản công bị bỏ hoang, xuống cấp trong thời gian dài.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-3-2025 đến 30-4-2026, với thời gian làm việc thực tế 25 ngày. Thanh tra tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp hồ sơ đầy đủ, trung thực và kịp thời để phục vụ quá trình kiểm tra.

Theo kế hoạch, kết luận thanh tra phải được ban hành trước ngày 25-6 để tổng hợp báo cáo Trung ương trước ngày 1-7 theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.