Tây Ninh phát động 90 ngày đêm giải phóng 675 ha mặt bằng cho Vành đai 4 TP.HCM 13/05/2026 16:03

Chiều 13-5, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn đi qua địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, dự án đường Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 159,31 km. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 74,526 km, với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 675,29 ha.

Trong tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng, phần tuyến chính khoảng 604,24 ha, đi qua 15 xã gồm Hậu Nghĩa, Đức Lập, Hòa Khánh, Đức Huệ, Thạnh Lợi, Bình Đức, Bến Lức, Mỹ Yên, Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc và Tân Tập.

Trong đó, xã Thạnh Lợi có diện tích giải phóng mặt bằng lớn nhất với khoảng 134,09 ha. Tiếp theo là xã Hòa Khánh khoảng 71,38 ha và xã Hậu Nghĩa khoảng 59,49 ha.

Tỉnh Tây Ninh cũng triển khai thu hồi đất để xây dựng 5 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 71,01 ha. Các khu tái định cư được bố trí tại các xã Hòa Khánh, Bến Lức, Rạch Kiến, Mỹ Lộc và Tân Tập.

Toàn bộ công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng đối với 5 khu tái định cư phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 15-6-2026 để bàn giao cho đơn vị thi công hạ tầng.

Phát biểu tại buổi phát động, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng với quy mô và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng giữ vai trò quyết định đến tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Phong trào thi đua được triển khai trong thời gian 90 ngày, từ ngày 15-5 đến ngày 12-8. Đây là nhiệm vụ có khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao, tiến độ gấp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu.

"Với tinh thần “Quyết liệt - Trách nhiệm - Kỷ cương - Hiệu quả”, tôi tin tưởng rằng phong trào thi đua 90 ngày đêm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh sẽ đạt kết quả cao nhất, hoàn thành đúng tiến độ đề ra, góp phần sớm triển khai đồng bộ Dự án đường Vành đai 4, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực" - ông Hẳn nói.