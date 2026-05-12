Tuyến đường mới kết nối liên vùng hơn 100 km tạo động lực phát triển Đông Nam Bộ 12/05/2026 15:46

(PLO)- HĐND tỉnh Tây Ninh vừa thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về các dự án giao thông liên vùng, kỳ vọng tạo động lực phát triển cho khu vực Đông Nam Bộ.

Ngày 12-5, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2030 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hai đầu cầu ở phường Tân Ninh và phường Long An.

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HD

Tại kỳ họp, hàng loạt nghị quyết quan trọng liên quan đến các dự án giao thông kết nối liên vùng đã được thông qua, với kỳ vọng tháo gỡ áp lực hạ tầng và mở rộng không gian phát triển kinh tế cho khu vực.

HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản đối với một số dự án giao thông trọng điểm kết nối giữa hai địa phương. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và tăng tính đồng bộ trong phát triển hạ tầng liên kết vùng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nhiều dự án giao thông quan trọng. Ảnh: HD

Trong số các công trình được thông qua, quốc lộ 50B được xác định là dự án chiến lược mới kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp. Tuyến đường có chiều dài khoảng 55 km, quy mô 6 làn xe với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.200 tỉ đồng.

Sơ đồ dự án quốc lộ 50B.

Theo nghị quyết, TP.HCM sẽ chủ trì triển khai đoạn từ đường Phạm Hùng đến ranh giới tỉnh Tây Ninh, bao gồm hạng mục xây mới cầu Cần Giuộc cùng hệ thống đường dẫn phía Tây Ninh. Khi hoàn thành, tuyến quốc lộ này được kỳ vọng giảm áp lực cho quốc lộ 1 và quốc lộ 50, đồng thời mở rộng không gian kết nối khu vực phía Tây TP.HCM.

Cùng với quốc lộ 50B, dự án trục Đông - Tây, tức tuyến Võ Văn Kiệt nối dài, cũng được giao TP.HCM làm cơ quan chủ quản. Tuyến có chiều dài khoảng 15,1 km, điểm đầu tại nút giao quốc lộ 1 khu vực Tân Kiên và điểm cuối giáp ranh Tây Ninh. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 15.975 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án kết nối từ Võ Văn Kiệt đến điểm giáp ranh tỉnh Tây Ninh. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Dự án bao gồm hạng mục xây mới cầu Kênh Xáng Nhỏ thuộc địa bàn Tây Ninh. Theo đánh giá, khi tuyến đường này hình thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cửa ngõ phía Tây, tạo động lực phát triển đô thị và công nghiệp dọc hành lang kết nối giữa TP.HCM và Tây Ninh.

Ngoài hai dự án trên, kỳ họp cũng thống nhất triển khai dự án cầu Rạch Dơi kết nối qua sông Rạch Dơi cùng hệ thống đường dẫn phía Tây Ninh. Công trình dự kiến dài khoảng 452 m, rộng 15 m; phần đường dẫn dài 300 m, rộng 29 m.

Hàng loạt dự án giao thông liên vùng được Tây Ninh thông qua tại kỳ họp HĐND. Ảnh: HD

Theo kế hoạch của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, cầu Rạch Dơi sẽ khởi công trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028. Khi đưa vào khai thác, cây cầu được kỳ vọng tăng cường kết nối khu vực phía Nam TP.HCM với Tây Ninh thông qua trục đường Lê Văn Lương, tạo thuận lợi cho việc giao thương và đi lại của người dân vùng giáp ranh.

Một dự án khác cũng nhận được sự quan tâm là tuyến đường và cầu kết nối số 1 theo hướng quốc lộ 56B. Theo phương án được trình, phía TP.HCM sẽ đầu tư cầu cùng đoạn tuyến dài khoảng 0,5 km đến nút giao ĐT744, còn phía Tây Ninh sẽ triển khai đoạn tuyến dài khoảng 9,4 km với quy mô từ 4 đến 6 làn xe.

Không chỉ tập trung vào các dự án kết nối với TP.HCM, kỳ họp lần này còn xem xét chủ trương đầu tư xây dựng trục kết nối Long An – Tân Ninh. Theo UBND tỉnh Tây Ninh, đây là dự án cấp bách nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng và nâng cao năng lực kết nối giữa các khu vực kinh tế trọng điểm.

Dự án kết nối Long An - Tân Ninh với chiều dài toàn tuyến gần 75 km.

Hiện nay, việc kết nối giữa hai địa phương chủ yếu phụ thuộc vào quốc lộ 1 và quốc lộ 22. Tuy nhiên, nhiều đoạn đã rơi vào tình trạng quá tải, mặt đường xuống cấp, thường xuyên ùn ứ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo hồ sơ trình tại kỳ họp, tuyến đường mới có chiều dài hơn 100 km, được xác định là công trình giao thông nhóm A với tổng mức đầu tư khoảng 20.746 tỉ đồng. Nguồn vốn dự kiến từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2035.

Dự án được thiết kế chủ yếu với 6 làn xe, tốc độ khai thác tối đa 80 km/h. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện một lần với bề rộng khoảng 62 m nhằm bảo đảm dư địa phát triển lâu dài.

Điểm đầu dự án khu vực đô thị phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH DU

Dự án này còn dự kiến đầu tư đồng bộ 5 khu tái định cư tại phường Long An cùng các xã Thủ Thừa, Đức Huệ, Đông Thành và Mỹ Quý để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Theo kế hoạch, dự án trục kết nối Long An – Tân Ninh sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2031. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ chia sẻ áp lực giao thông với các quốc lộ hiện hữu, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Tây Ninh cũng như toàn vùng Đông Nam Bộ.