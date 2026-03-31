Tây Ninh đầu tư hơn 25.700 tỉ đồng làm trục giao thông kết nối Long An - Tân Ninh 31/03/2026 15:50

Ngày 31-3, báo cáo từ Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng Công trình giao thông Tây Ninh gởi Sở Tài Chính cho hay, dự án trục kết nối Long An - Tân Ninh với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 25.700 tỉ đồng đang được các cơ quan chức năng tỉnh hoàn thiện thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Đây được xem như một giải pháp trọng điểm nhằm giải quyết áp lực giao thông và mở rộng không gian phát triển sau khi sáp nhập hai địa phương Long An và Tây Ninh cũ.

Dự án kết nối Long An - Tân Ninh với chiều dài toàn tuyến gần 75 km.

Hiện Ban QLDA đang phối hợp với tư vấn hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời đề nghị Sở Tài chính rà soát, hoàn chỉnh các nội dung liên quan, đặc biệt là phương án nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Trên cơ sở đó, Ban QLDA sẽ triển khai các bước tiếp theo nhằm sớm thực hiện dự án.

Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tuyến đường dự kiến đi qua các xã, phường Tân An, Long An, Thủ Thừa, Bình Đức, Thạnh Lợi, Đức Huệ, Đông Thành, Mỹ Quý, Phước Chỉ và Bến Cầu. Điểm đầu giao với đường vành đai Tân An (phường Tân An), điểm cuối kết nối Quốc lộ 22 tại xã Bến Cầu.

Chiều dài toàn tuyến gần 75 km, trong đó có 4,35 km đi trùng đường Hùng Vương hiện hữu và 12,6 km đi trùng với đường Vành đai 4 TP.HCM. Dự án còn đầu tư tuyến kết nối Quốc lộ 1 tại xã Bình Đức dài hơn 2,8 km; tuyến nhánh dài khoảng 22,5 km nối từ nút giao Vành đai 4 với trục chính (tại xã Bình Đức) đến khu vực giao với đường ĐT.823 tại xã Đức Huệ.

Về quy mô, đoạn từ cầu Hùng Vương đến cuối tuyến được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, 6 làn xe, giải phóng mặt bằng rộng 62 m. Tuyến kết nối Quốc lộ 1 cũng theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, 6 làn xe, giải phóng mặt bằng 62 m; tuyến nhánh đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 6 làn xe.

Điểm đầu dự án khu vực đô thị phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH DU

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến hơn 25.700 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật gần 4.600 tỉ đồng; chi phí xây dựng hơn 15.600 tỉ đồng; còn lại là chi phí dự phòng và các chi phí liên quan. Dự án được chia thành 6 dự án thành phần, gồm 1 dự án xây dựng và 5 dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư, với diện tích giải phóng mặt bằng gần 500 ha; thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2031.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập thì việc kết nối giữa hai khu vực chủ yếu phụ thuộc vào Quốc lộ 1A, Quốc lộ 22 và một số tuyến tỉnh lộ, vốn đã quá tải, xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong khi đó, sau khi sáp nhập, quy mô dân số tỉnh đạt hơn 3,25 triệu người, kéo theo nhu cầu giao thương, đi lại và phát triển dịch vụ tăng mạnh.

Không chỉ giải quyết bài toán giao thông, dự án còn được kỳ vọng tạo ra trục động lực phát triển kinh tế - xã hội. Việc rút ngắn thời gian di chuyển sẽ giúp giảm chi phí logistics, tăng hiệu quả vận chuyển hàng hóa và nâng cao khả năng kết nối với các khu vực trọng điểm như TP.HCM, Đồng bằng sông Cửu Long và cửa khẩu quốc tế.

Bên cạnh đó, tuyến đường còn góp phần hình thành các khu đô thị vệ tinh, giảm áp lực dân số khu trung tâm, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục cho người dân. Tuy nhiên, dự án cũng đặt ra thách thức về môi trường và xã hội, đặc biệt là vấn đề di dời, tái định cư và nguy cơ phát sinh tác động trong quá trình thi công.

Trục kết nối Long An - Tân Ninh không chỉ là một dự án giao thông đơn thuần mà còn là đòn bẩy chiến lược, góp phần định hình lại cấu trúc phát triển không gian của tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn mới.