Tây Ninh: Doanh nghiệp mong muốn tháo gỡ nhanh các điểm nghẽn 27/03/2026 14:03

Sáng 27-3, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với gần 150 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động trên địa bàn. Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, cùng với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khu vực FDI, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Theo lãnh đạo tỉnh, năm 2026, Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%, hướng đến phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, khu vực doanh nghiệp tiếp tục được xác định là động lực then chốt. Những kết quả đạt được trong quý I-2026 cho thấy tín hiệu tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,52%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 7,77 tỷ USD, tăng 8,26%; thu ngân sách nhà nước hơn 14.000 tỉ đồng, tăng mạnh 47,8% so với cùng kỳ.

Tỉnh thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng với tổng vốn hơn 773 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn lên 2.010 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 25,4 tỉ USD. Song song đó, cộng đồng doanh nghiệp trong nước cũng phát triển mạnh với 1.715 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12%; toàn tỉnh hiện có 34.807 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn gần 944 nghìn tỉ đồng.

Những con số trên cho thấy khu vực doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, đóng góp ngân sách mà còn là lực lượng nòng cốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp FDI đã thẳng thắn nêu nhiều kiến nghị liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, nổi bật là các vấn đề về phát triển hạ tầng giao thông kết nối với TP.HCM; chính sách thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng; ưu đãi thuế; khó khăn trong tuyển dụng lao động; giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cũng như quy trình, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Ông Trương Tấn Sơn, Giám đốc Sở Công Thương giải đáp những vấn đề liên quan đến ngành phụ trách. Ảnh: HUỲNH DU

Trước các kiến nghị này, lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời cam kết tiếp tục rà soát, xử lý các vấn đề còn tồn đọng. Không khí đối thoại diễn ra thẳng thắn, cởi mở, thể hiện tinh thần cầu thị và đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh thời gian tới, Tây Ninh sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thực chất. Tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ.

Ông Hẳn cũng khẳng định quan điểm nhất quán “thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”, qua đó yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường vai trò đồng hành, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, tỉnh cam kết giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp theo nguyên tắc “rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”; đồng thời kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, sử dụng không hiệu quả nhằm tránh lãng phí nguồn lực, tạo dư địa cho phát triển.

Đối với các kiến nghị chưa thể xử lý ngay, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để xác định lộ trình, hướng xử lý cụ thể, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh tại Tây Ninh.