Bán quạt mini cầm tay, người kinh doanh bỏ túi hàng ngàn tỉ đồng 31/05/2026 15:23

(PLO)- Đợt nắng nóng gay gắt, đặc biệt tại miền Bắc, kéo nhu cầu mua thiết bị làm mát như quạt mini cầm tay tăng vọt trên các sàn thương mại điện tử.

Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn cho biết, chỉ trong 2 tháng (từ ngày 25-3 đến ngày 25-5), tổng doanh số ngành hàng quạt trên 4 sàn thương mại điện tử (TMĐT) lớn gồm Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop đạt 1.344 tỉ đồng.

Con số này đã tăng tới 167% so với giai đoạn liền kề trước đó (tức từ ngày 25-1 đến ngày 25-3) và tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn 5,7 triệu chiếc quạt được bán ra thị trường

Báo cáo cho biết thị trường quạt điện bước vào giai đoạn tăng trưởng nhờ vào tác động của thời tiết nắng nóng kéo dài, đặc biệt là tại miền Bắc. Không chỉ doanh thu tăng mạnh, sức mua của thị trường cũng bùng nổ rõ rệt.

Tổng sản lượng tiêu thụ toàn ngành đạt khoảng 5,7 triệu sản phẩm, tăng 111% so với giai đoạn trước và tăng 11% so với cùng kỳ. Thị trường kinh doanh online cũng chứng kiến mức độ cạnh tranh cao từ khoảng 16.800 gian hàng tham gia ngành hàng quạt điện trên các nền tảng trực tuyến.

Trong đó, nhóm các sản phẩm quạt được mua nhiều nhất và chiếm đại đa số là quạt mini cầm tay, quạt tích điện phù hợp cho cá nhân, và nhu cầu di chuyển tiện lợi, tiếp đến là các sản phẩm quạt quạt cây phục vụ nhóm gia đình.

Quạt mini cầm tay bán chạy trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh: HẠ QUYÊN

Một số cái tên thương hiệu Jisulife hay Goojodoq... đang nổi lên với doanh số khủng trên sàn thương mại điện tử nhờ tập trung mạnh vào nhóm sản phẩm nhỏ gọn, tiện lợi trong di chuyển, dung lượng pin cao và thiết kế phù hợp giới trẻ.

Nhà bán hàng miền Bắc đạt doanh thu cao nhất

Theo Metric, một trong những điểm khá thú vị về hành vi mua sắm dòng quạt làm mát là phân khúc giá. Báo cáo chỉ ra, giá quạt từ 200.000 - 350.000 đồng đang là nhóm mang về doanh thu nhiều nhất cho các nhà bán hàng trên các sàn TMĐT với giá trị hơn 400 tỷ đồng, cao nhất toàn phân khúc.

Trong đó, các nhà bán hàng trên TikTok Shop có doanh thu cao nhất đạt 724 tỉ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Tiếp đến là Shopee đạt khoảng 615 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%. Doanh thu còn lại thuộc về các nền tảng khác.

Xét về thứ hạng kho hàng xuất hàng nhiều nhất, Metric thông tin, vị trí đầu tiên thuộc về Hà Nội, tiếp đến là TP.HCM, Bắc Ninh, Hưng Yên... Đây đều là những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đợt nắng nóng gay gắt diễn ra trong những ngày cuối tháng 5.

Nhu cầu tiêu thụ quạt điện tập trung mạnh tại các tỉnh, thành phía Bắc. Ảnh: METRIC.Việt Nam!

Theo dự báo, thị trường thiết bị làm mát sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, nhất là khi mùa hè mới chỉ bước vào giai đoạn cao điểm đầu tiên.

