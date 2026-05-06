Nắng nóng kéo dài, giá dừa tươi bật tăng 06/05/2026 17:12

(PLO)- Nhu cầu tiêu thụ dừa tươi tăng cao do nắng nóng kéo dài tại khu vực miền Nam đã giúp giá dừa tươi bật tăng sau thời gian dài trượt giá.

Từ đầu tháng 5 tới nay, vựa dừa của ông Khuyên trên đường Phạm Văn Bạch (phường An Hội Tây, TP.HCM) lúc nào cũng tất bật. Mỗi ngày ông Khuyên ước tính bán ra hàng trăm trái dừa tươi với giá 16.000 đồng/quả dừa xiêm.

Giá dừa tăng gấp đôi so với tháng 4

"So với tháng trước, giá dừa đã tăng vài ngàn đồng/trái do nhu cầu cao trong đợt nắng nóng, cùng với chi phí vận chuyển tăng theo giá nhiên liệu đã tác động giá đi lên" - ông Khuyên nói.

Nắng nóng thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ dừa cũng tăng cao. Ảnh: THU HÀ

Ghi nhận tại các điểm bán dừa trên địa bàn thành phố cho thấy giá dừa xiêm dao động từ 15.000 - 16.000 đồng/trái, dừa gọt trọc từ 15.000 đồng với loại mini dưới 300 gram, 18.000 - 20.000 đồng/trái với size trung (khoảng 350 gram - 450 gram/trái). Mức giá này đã tăng khoảng 3.000 - 5.000 đồng so với trước đó.

Nhiều nhà vườn ở Vĩnh Long (khu vực Bến Tre cũ) cũng xác nhận, khoảng một tháng nay, giá dừa tươi liên tục tăng và đang đứng ở mức 110.000 - 120.000 đồng/chục, cao gấp đôi so với đầu tháng 4 và gần 3 lần so với đầu năm nay.

Nhu cầu tiêu thụ tăng trong ngắn hạn đã thúc đẩy giá dừa tại vườn tăng liên tục. Ảnh: THU HÀ

Ông Cao Bá Đăng Khoa, Tổng thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam cho biết, đối với thị trường trong nước, thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu tiêu thụ dừa tăng mạnh đã phần nào thúc đẩy giá tươi trong nước tăng.

Đây cũng là lý do mà đợt tăng giá hiện nay chủ yếu diễn ra ở phân khúc dừa tươi, trong khi dừa nguyên liệu (dừa khô) tăng chậm và chỉ mang tính phục hồi.

Mặc dù giá dừa bán lẻ tăng nhưng cũng có một số điểm bán dừa ổn định ở mức 10.000 đồng/trái. Lý giải điều này, ông Khoa cho biết giá bán lẻ thường do thị trường và đơn vị bán lẻ quyết định. Thông thường dừa rẻ thường là dừa bị xì mủ, dù là xì một chút ít hoặc dừa không đạt độ ngọt theo tiêu chuẩn xuất khẩu bị các doanh nghiệp loại ra. Nhiều đơn vị thu mua được số lượng nhiều và bán lại trên thị trường phục vụ các nhu cầu khác nhau như bán làm dừa uống nước, lấy cùi hoặc làm thạch...

Dừa tươi xuất khẩu cũng tăng trưởng

Không chỉ tiêu thụ dừa trong nước tăng, theo ông Khoa và các doanh nghiệp, xuất khẩu dừa tươi ra thị trường quốc tế cũng tăng trưởng đáng kể.

Số liệu từ Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết tổng giá trị xuất khẩu dừa của Việt Nam trong quý I năm nay đạt 64 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, riêng tháng 3 đạt 26 triệu USD tăng đến 45% so với cùng kỳ năm trước. Dừa là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành rau quả chỉ sau sầu riêng, thanh long, chuối, xoài và mít.

Đáng chú ý, tại thị trường châu Âu, dừa hiện đứng thứ 4 trong số các sản phẩm xuất khẩu chủ lực với giá trị xuất khẩu trên 10 triệu USD trong 3 tháng đầu năm, tăng đến 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đà gia tăng này đến từ nhiều nguyên nhân. Trong đó yếu tố ngoại biên như mùa vụ, thời tiết nắng nóng và tác động của chiến tranh gây gián đoạn nguồn cung... đã góp phần thúc đẩy giá dừa xuất khẩu tăng.

"Tuy nhiên yếu tố này chỉ chiếm khoảng 5%. Động lực chính, chiếm đến 90 - 95% giá dừa xuất khẩu, đến sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa vùng trồng, xuất khẩu đồng nhất chủng loại và kiểm soát chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt.

Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành dừa sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu đồng nhất một chủng loại dừa trong một container xuất khẩu, khiến các nhà mua hàng quốc tế đánh giá thấp tính chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng sản phẩm của chúng ta"- ông Khoa nói.