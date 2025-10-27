Bị khách hàng đột ngột trả về, giá dừa tươi giảm sâu 27/10/2025 14:16

(PLO)- So với hồi đầu năm, giá dừa tươi đã giảm ít nhất 40%.

Từ giữa tháng 10 tới nay, giá dừa tươi tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) giảm mạnh so với hồi đầu năm. Đơn cử, hiện nay tại Vĩnh Long, giá dừa xiêm xanh mua xô chỉ còn 30.000 – 40.000 đồng/chục, trong khi vào cuối quý I-2025, giá dừa tươi còn vượt mức 100.000 đồng/chục 12 trái.

​Ông Cao Bá Đăng Khoa, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam, xác nhận tình trạng trên. Ông Khoa chỉ ra, nếu quý I-2025 giá dừa tươi trung bình tại khu vực ĐBSCL đạt mức 12.000 đồng/trái thì hiện nay chỉ còn 5.000 đồng/trái, tức giảm hơn 40%.

​Ông Khoa nói: "Nguyên nhân chính không phải do vụ mùa hay sức mua giảm mà chủ yếu đến từ phía xuất khẩu".

​Theo ông Khoa, hiện nay một số doanh nghiệp ồ ạt mua dừa từ các vựa nhưng không tuyển chọn, phân loại. Điều này dẫn tới một container dừa tươi xuất khẩu nhưng lại chứa hàng chục loại dừa khác nhau, với nhiều hương vị và kích cỡ.

Nguyên nhân chính khiến giá dừa tươi giảm là do đến từ phía xuất khẩu. Ảnh minh họa: THU HÀ

​Trong khi đó, các khách hàng như Trung Quốc không chấp nhận điều này và đã trả hàng. Các doanh nghiệp phải chở dừa về bán rẻ trong nước, kéo theo giá dừa giảm.

​Ông Khoa thông tin: "Chủ tịch Hiệp hội Thương mại hoa quả Trung Quốc, Đông Nam Á khu vực Bằng Tường (Trung Quốc) đã phản ánh trực tiếp với tôi về tình trạng dừa xuất khẩu của chúng ta không đồng nhất về chất lượng. Điều này rất dễ khiến dừa Việt Nam bị mất điểm uy tín đối với nước bạn".

​Cũng theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Dừa Việt Nam, ngành dừa còn một bất cập. Đó là nông dân xen canh rất nhiều loại trong một vườn, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi phân loại, tuyển chọn để xuất khẩu.

​Vì thế, Hiệp hội Dừa Việt Nam đang nỗ lực tuyên truyền cho nhà vườn việc quy hoạch sản xuất, nâng cao chất lượng. Về phía doanh nghiệp, ông Khoa cũng cho rằng cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm và đảm bảo sự minh bạch trong nguồn hàng, để tránh tình trạng bị trả hàng hoặc giảm uy tín.