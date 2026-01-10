The Customization Group - Mảnh ghép mới trong dòng chảy đầu tư và kinh tế sáng tạo Việt Nam 10/01/2026 08:03

(PLO)- Việc The Customization Group (TCG) – tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực in ấn theo nhu cầu (Print on Demand/POD) – chính thức mở văn phòng tại TP.HCM cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Việt Nam trong dòng chảy đầu tư, công nghệ và kinh tế sáng tạo.

Ngày 8-1-2026, The Customization Group chính thức khai trương văn phòng tại TP.HCM với sự tham dự của ông Philipp Mühlbauer – Đồng CEO TCG, cùng đội ngũ nhân sự quốc tế và Việt Nam. Sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong hành trình hơn 20 năm phát triển của TCG, đồng thời khẳng định Việt Nam là điểm đến chiến lược trong kế hoạch mở rộng của tập đoàn tại khu vực châu Á.

Việt Nam – điểm đến chiến lược trong làn sóng POD và cá nhân hóa

Được thành lập tại Đức vào năm 2006, TCG hiện sở hữu 5 nhà máy tại châu Âu và Mỹ, với năng lực sản xuất lên tới 2,5 triệu sản phẩm cá nhân hóa mỗi ngày, phục vụ khách hàng tại hơn 170 quốc gia. Việc mở văn phòng tại Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa mở rộng địa lý, mà còn cho thấy sự dịch chuyển chiến lược của các tập đoàn toàn cầu về những thị trường có nền kinh tế năng động, lực lượng lao động trẻ và hệ sinh thái thương mại số đang tăng trưởng mạnh.

Theo TCG, Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi cho sự phát triển của ngành in ấn theo nhu cầu: từ cộng đồng seller POD ngày càng đông đảo, khả năng tiếp cận thị trường Mỹ và châu Âu, cho đến sự hỗ trợ của công nghệ số và AI trong cá nhân hóa sản phẩm. Trong một thị trường ngày càng cạnh tranh, lợi thế không chỉ nằm ở năng lực sản xuất, mà còn ở khả năng tích hợp công nghệ, tối ưu vận hành và đồng hành cùng người bán trong xây dựng thương hiệu dài hạn.

Việc TCG hiện diện tại TP.HCM giúp rút ngắn khoảng cách giữa năng lực sản xuất toàn cầu và cộng đồng người bán POD trong nước, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh doanh và giá trị thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Đồng hành cùng kinh tế sáng tạo và thương mại xuyên biên giới

Trong mô hình POD, người bán không cần tồn kho hay đầu tư dây chuyền sản xuất, mà tập trung vào thiết kế, sáng tạo nội dung và nắm bắt xu hướng tiêu dùng. Điều này mở ra không gian lớn cho kinh tế sáng tạo, đặc biệt tại các đô thị lớn như TP.HCM – nơi hội tụ nguồn nhân lực trẻ, am hiểu công nghệ và thương mại điện tử.

TCG cho biết, việc thành lập văn phòng cùng đội ngũ nhân sự tại Việt Nam nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ toàn diện hơn cho khách hàng, từ tư vấn, vận hành đến kết nối thị trường. Tập đoàn không chỉ định vị mình là đối tác sản xuất, mà hướng tới vai trò đối tác đồng hành, hỗ trợ người bán xây dựng thương hiệu, tiếp cận các thị trường có tiêu chuẩn khắt khe và phát triển bền vững trong dài hạn.

Sự hiện diện của TCG cũng được nhìn nhận như một phần của dòng chảy đầu tư nước ngoài chất lượng cao vào Việt Nam, gắn với công nghệ, đổi mới mô hình kinh doanh và hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu – những yếu tố đang trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển kinh tế của TP.HCM và cả nước.

Việt Nam trong tầm nhìn châu Á của TCG

Việc lựa chọn Việt Nam làm điểm đặt văn phòng cho khu vực không chỉ mang ý nghĩa thị trường, mà còn thể hiện cách TCG nhìn nhận vai trò của Việt Nam trong bức tranh phát triển châu Á. Từ đây, Việt Nam được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa năng lực sản xuất toàn cầu của tập đoàn và hệ sinh thái người bán POD trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh cá nhân hóa sản phẩm ngày càng được thúc đẩy bởi AI và dữ liệu người dùng.

Ông Philipp Mühlbauer – Đồng CEO TCG chia sẻ tại sự kiện.

Sự kiện khai trương văn phòng tại TP.HCM vì vậy không chỉ là dấu mốc của riêng TCG, mà còn là minh chứng cho sức hấp dẫn của Việt Nam trong làn sóng đầu tư mới – nơi kinh tế thị trường, công nghệ và sáng tạo đang giao thoa mạnh mẽ.