Nông dân trồng cây thuốc lá ở Gia Lai thiệt hại nặng vì mưa trái mùa 02/03/2026 18:46

(PLO)- Giữa mùa khô, tỉnh Gia Lai bất ngờ xảy ra mưa lớn trái mùa khiến hàng chục ha cây thuốc lá bị thiệt hại do ngập úng, héo rũ.

Ngày 2-3, ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo gửi Sở NN&MT, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về tình hình thời tiết cực đoan, mưa lớn trái mùa gây thiệt hại khoảng 30 ha cây thuốc lá.

Mưa trái mùa khiến hàng chục ha cây thuốc lá bị ngập nước, héo rũ.

Trước đó, ngày 27-2, trên địa bàn xã Pờ Tó xuất hiện mưa lớn, khiến nhiều diện tích thuốc lá bị ngập úng. Thống kê ban đầu, có khoảng 80 ha cây thuốc lá bị ngập, trong đó có khoảng 30 ha cây thuốc lá héo úa, không thể phục hồi.

Cụ thể, các địa phương có diện tích cây thuốc lá bị ngập úng nhiều như thôn Bình Hòa 15 ha, thôn Bình Tây 12 ha, thôn Đoàn Kết 10 ha, thôn 2 có 10 ha…

Cây thuốc lá bị héo do gặp mưa lớn, ngập úng.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND xã Pờ Tó đã thành lập tổ kiểm tra để đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể.

Liền kề với xã Pờ Tó, xã Ia Pa cũng có nhiều diện tích cây thuốc lá bị hư hại do mưa lớn ngập úng. Hiện xã này cũng đang thống kê diện tích bị ảnh hưởng và mức độ thiệt hại.