Gia Lai: Hỗ trợ gạo, tiền cho người dân bị thiệt hại do mưa bão 23/11/2025 20:00

(PLO)-Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa bão tại bảy xã phía Tây và chia sẻ, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ngày 23-11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại bảy xã khu vực phía Tây, gồm: Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Ia Hiao, Uar, Ia Rsai và Ia Dreh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại bảy xã khu vực phía Tây. Ảnh: MT.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trực tiếp thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 13 và đợt mưa lũ vừa qua.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, sẽ hỗ trợ mỗi người dân vùng ngập lụt 15 kg gạo/tháng; hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ/tháng trong ba tháng. Đối với nhà ở, tỉnh sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng cho nhà sập và 2-5 triệu đồng cho nhà tốc mái.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã tặng 700 phần quà với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa bão.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của chính quyền các xã khi huy động cả hệ thống chính trị, triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Đồng thời, tặng quà, động viên cấp ủy, chính quyền các địa phương và công an, quân đội đã chủ động trong việc phòng chống bão lụt, di dời người dân vùng ngập lụt đến nơi trú tránh an toàn và không để xảy ra thiệt hại về người.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng quà động viên Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa.

Trong ngày, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai (phường Ayun Pa). Qua đó, đề nghị công ty sớm ban hành các chính sách hỗ trợ người dân, thu mua mía sớm đối diện tích 4.000 ha mía bị ngã đổ.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, từ ngày 16-11 đến nay, mưa rất lớn kéo dài gây ngập lụt lịch sử, diễn ra trên diện rộng. Theo thống kê sơ bộ, có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5 m, nhiều nơi ngập từ 2-3 m, tập trung chủ yếu tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Ayun Pa và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Ia Sao, Ia Tul, Ia Pa, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Pờ Tó,....

Đợt thiên tai gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, cây cối, hoa màu, kênh mương, hồ đập, cơ sở sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp; ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỉ đồng.