Hà Nội hỗ trợ khẩn cấp 50 tỉ đồng giúp Gia Lai khắc phục mưa lũ 21/11/2025 21:06

Chiều 21-11, TP Hà Nội cho biết Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã thống nhất hỗ trợ bước đầu 50 tỉ đồng cho tỉnh Gia Lai. Đây là địa phương đang chịu thiệt hại rất nặng nề do mưa lũ, nhiều khu vực vượt mức lũ lịch sử.

Bên cạnh khoản hỗ trợ trên, Hà Nội cũng thống nhất trích thêm 10 tỉ đồng từ Quỹ Cứu trợ của TP gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để kịp thời hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng thiên tai.

TP khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Gia Lai triển khai các phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống ngay khi lũ rút.

Chị Phạm Thị Hoa (40 tuổi, xóm 3, thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) nghẹn ngào chia sẻ: “Thiên tai đến, người dân không ai muốn nhưng giờ bà con khó khăn lắm, mong nhận được hàng cứu trợ để vượt qua khó khăn". Ảnh: LÊ KIẾN

Cùng ngày, Thành ủy Hà Nội ban hành công văn hỏa tốc do Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thanh Hà ký, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xây dựng kế hoạch hỗ trợ các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt mưa lũ lớn.

Công văn nêu rõ: Những ngày qua, khu vực Trung Bộ ghi nhận mưa rất lớn trên diện rộng; lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đều vượt báo động 2-3, nhiều nơi vượt mức lịch sử, đặc biệt tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai.

Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP Hà Nội phối hợp tỉnh Gia Lai rà soát thiệt hại, đề xuất hỗ trợ nhu yếu phẩm, nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, các công trình hạ tầng và phương án tái sản xuất.

Đặc biệt, thường trực Thành ủy cũng giao Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát động lời kêu gọi ủng hộ trong toàn TP, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đồng bào Thủ đô ở nước ngoài chung tay giúp đỡ nhân dân vùng lũ.

Lời kêu gọi nhấn mạnh tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, phát huy truyền thống “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, cùng chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra.