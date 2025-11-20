Nghẹn lòng những thông tin cầu cứu trong đêm vì lũ lụt ở Đắk Lắk 20/11/2025 06:02

(PLO)- Đêm 19-11, nhiều người ở Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ) đăng thông tin cầu cứu trên mạng xã hội và hàng trăm tổ công tác dầm mình trong lũ, cấp tốc hỗ trợ bà con.

Trong đêm 19-11, nhiều người dân ở Đắk Lắk đưa thông tin cầu cứu lên mạng xã hội, họ báo là nhà bị ngập sâu, cần hỗ trợ đưa đến nơi an toàn kèm vị trí họ đang gặp nguy hiểm. Và trong đêm, các tổ công tác tỏa đi các hướng, cấp tốc hỗ trợ người dân.

Một phụ nữ ở xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk đăng bài cầu cứu trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Nhiều xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang chìm trong nước lũ, nhiều vùng cắt điện, đường sá hư hỏng, chia cắt giao thông, hàng chục ngàn căn nhà ngập trong biển nước...

Đến nay, hàng chục ngàn lượt chiến sĩ công an, bộ đội và lực lượng tại chỗ đã không quản khó khăn, nguy hiểm, dầm mình trong nước lũ, khẩn trương sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt.

Tuy nhiên, nước lũ lên nhanh, gây ngập rất rộng, vẫn có những vùng bị chia cắt, cô lập, việc tiếp cận rất khó khăn.

Lực lượng công an dầm mình trong lũ, hỗ trợ người dân sơ tán. Ảnh: C.A

Để người dân tiện liên hệ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đăng tải thông tin, công bố số điện thoại của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ các khu vực.

Trong đó, phụ trách chung là Thượng tá Trần Tuấn Thanh, Trưởng phòng, số điện thoại: 0987114114.

Thượng tá Đỗ Văn Thành (số điện thoại 0914975579) và Thiếu tá Đoàn Ngọc Viên (số điện thoại 0984487473), phụ trách các phường: Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Kiến; các xã: Phú Hoà 1, Phú Hoà 2, Tuy An Nam, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Tây, Ô Loan.

Thượng tá Phạm Ngọc Vinh (số điện thoại 0983399370), Trung tá Nguyễn Ngọc Hoàng Thân (số điện thoại 0933499149), phụ trách các phường: Sông Cầu, Xuân Đài; các xã: Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Xuân Thọ, Đồng Xuân, xã Xuân Phước, Phú Mỡ, Xuân Lãnh.

Trung tá Trần Thanh Vũ (số điện thoại 0989073558), phụ trách các phường: Đông Hòa, Hoà Hiệp; các xã: Hòa Xuân, Tuy Hoà, Hoà Thịnh, Hoà Mỹ, Sơn Thành.

Thượng tá Đào Thế Hải (số điện thoại 0982247578), Trung tá Dương Xuân Ngọc (số điện thoại 0916047779), phụ trách các xã: Ea Bá, Sơn Hòa, Vân Hòa, Sông Hinh, Đức Bình, Suối Trai, Ea Ly, Tây Sơn.