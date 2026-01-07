Vụ cháy nhà trọ ở phố Trần Cung: Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ, cấp cứu 15 nạn nhân 07/01/2026 12:51

(PLO)- Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ cấp cứu 15 nạn nhân vụ cháy nhà ở Hà Nội, trong đó có hai người bị bỏng độ 3 và độ 4, phải thở máy.

Rạng sáng 7-1, khoa Cấp cứu - Bệnh viện E đã tiếp nhận 15 trường hợp nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng tại phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Trong đó, sáu trường hợp diễn biến nặng phải chuyển sang khoa Hồi sức tích cực và chống độc để tiếp tục điều trị.

Nạn nhân vụ cháy nhà 3 tầng đang được điều trị tại Bệnh viện E. Ảnh: BVCC

Ngay khi nhận định đây có thể là một trường hợp cấp cứu thảm họa với số lượng lớn nạn nhân cần được can thiệp y tế khẩn cấp, Bệnh viện E đã lập tức thực hiện quy trình báo động đỏ toàn bệnh viện, huy động tập trung tối đa nhân lực.

Sau khi tiếp nhận các nạn nhân, đội ngũ bác sĩ tiến hành nhận định nhanh, phân loại bệnh nhân dựa trên mức độ thương tổn để đưa ra phương án xử trí tối ưu nhất. Với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh, mọi thủ tục hành chính được thực hiện nhanh gọn, các bệnh nhân nhanh chóng được đưa đi chiếu chụp, xét nghiệm cần thiết chỉ trong vài phút đầu nhập viện.

Bệnh viện cũng đã hội chẩn chuyên môn với các chuyên gia từ Viện Bỏng Quốc gia để thống nhất phác đồ điều trị hiệu quả nhất cho người bệnh.

ThS.BS Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc - Bệnh viện E, cho biết qua rà soát và phân loại ban đầu, nhận thấy có sáu bệnh nhân xuất hiện các biểu hiện tổn thương bỏng từ độ 1 đến độ 4. Những bệnh nhân này có nguy cơ diễn biến nặng, nguy cơ ngộ độc khí và tổn thương củng mạc.

Đáng chú ý, tất cả các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ tổn thương đường hô hấp đều nhanh chóng được chỉ định nội soi phế quản để hút, làm sạch đường thở và đánh giá chi tiết mức độ tổn thương bên trong.

Sau khi thực hiện nội soi phế quản, các bác sĩ đã xác định có hai bệnh nhân bị bỏng độ 3 và độ 4, hiện được đặt ống nội khí quản và hỗ trợ thở máy.

Số bệnh nhân còn lại hiện có các biểu hiện tổn thương ở mức độ nhẹ và vừa như rát họng, bỏng độ 1 ngoài da, được theo dõi sát sao tại khoa Cấp cứu.

Trong số các nạn nhân, có sáu người xuất hiện các biểu hiện tổn thương bỏng từ độ 1 đến độ 4. Ảnh: BVCC

Theo thông tin ghi nhận từ lời kể của các nạn nhân, vụ cháy tại căn nhà 3 tầng trên phố Trần Cung bùng phát vào khoảng 5 giờ sáng nay. Ngôi nhà này chủ yếu là nơi sinh sống của sinh viên và người lao động.

Đám cháy sau đó đã được người dân hỗ trợ dập tắt cùng sự tham gia của lực lượng cứu hỏa.

Là một trong những nạn nhân đang được điều trị, NTC (23 tuổi, Quảng Ninh), học viên cao học Đại học Điện lực Hà Nội, sống tại tầng 2 của căn nhà, cho biết khi mọi người đang ngủ thì nghe thấy tiếng hô hoán báo cháy. Chị C mở cửa định chạy ra ngoài nhưng thấy khói bốc lên quá nhiều từ tầng 1 nên đã chạy sang phòng có hành lang và được lực lượng chức năng đưa xuống dưới bằng thang.

C bị ngạt do hít phải khí độc qua đường hô hấp và đang được theo dõi tại khoa Cấp cứu.

Một trường hợp khác là MTM (dân tộc Mông, 22 tuổi, Tuyên Quang), sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, sống tại tầng 3 của tòa nhà. Khi nghe tiếng tri hô, M cùng hai bạn cùng phòng đã dùng khăn ướt trùm kín đầu để chạy ra ngoài. Tuy nhiên, do lượng khói quá dày đặc, M đã hít phải khí độc dẫn đến choáng váng.

Nạn nhân sau đó chạy ra khu vực ban công tầng 2 và được đưa xuống đất an toàn.

Tương tự, bệnh nhân ĐVK (21 tuổi, Bắc Ninh) sống tại tầng 2, khi phát hiện khói nhiều đã liều mình chạy thẳng ra ngoài để thoát thân. Mức độ tổn thương của K được chẩn đoán ban đầu là ngộ độc khí, khói và hơi.

Nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.