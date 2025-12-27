Tình hình sức khỏe bé trai trong vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong 27/12/2025 10:48

(PLO)- Bé trai 1 tháng tuổi, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk được tiên lượng nặng.

Ngày 27-12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết bé trai 1 tháng tuổi, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong được tiên lượng nặng.

Công an đang phong tỏa căn nhà xảy ra đám cháy. Ảnh: M.C

Theo đó, bé trai được chẩn đoán suy hô hấp độ 2, nhiễm trùng huyết sơ sinh. Bé cũng bị bỏng vùng đầu, cổ, lưng và nhiều vùng khác trên cơ thể. Các bác sĩ đang theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của bé.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận, cấp cứu 5 người trong một gia đình bị ngạt khí độc liên quan vụ cháy nhà tại xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk).

Khu vực bên trong đám cháy. Ảnh: M.C

Tuy nhiên, thời điểm tiếp nhận, 4 người đã tử vong ngoài viện gồm: Huỳnh Khánh Duy (35 tuổi), Tạ Thị Khánh Nhàn (28 tuổi), Huỳnh Bảo Hưng (8 tuổi) và Huỳnh Bảo Lâm (4 tuổi).

Riêng bé trai 1 tháng tuổi, con trai của anh Duy và chị Nhàn còn sống.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận, cấp cứu 1 chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk. Chiến sĩ này tham gia cứu hộ đám cháy và nhập viện trong tình trạng khó thở, thở rít.

Căn nhà bị cháy nằm ven quốc lộ 14. Ảnh: M.C

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, cho biết lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người tử vong.

Có mặt tại khu vực xảy ra vụ cháy, nhiều người dân bày tỏ xót thương khi nghe tin các nạn nhân đã tử vong.

Một người hàng xóm của gia đình này kể: Khoảng 2 giờ 40 sáng 27-12, ông giật mình thức giấc vì nghe tiếng nổ lách tách. Khi ra ngoài quan sát, ông thấy nhà anh Duy bị cháy nên hô hoán người dân xung quanh ứng cứu.

Người dân tập trung theo dõi việc khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: M.C

Mọi người đã dùng vòi nước và búa đập cửa nhà anh Duy. Tuy nhiên, nhà anh Duy dùng cửa cuốn, người dân không phá được để vào trong.

Ông Nguyễn Ngọc Hải (ngụ xã Hòa Phú), cho biết khi nghe thông tin vụ cháy, ông chạy tới thì lửa đã bùng phát ở nửa trước căn nhà.

Bên trong căn nhà, nhiều đồ đạc bị thiêu trụi. Ảnh: T.D

Thời điểm đó, lực lượng chức năng và người dân phải dùng búa đập tường ở phía sau nhà để cứu các nạn nhân bị kẹt bên trong.

Khi đập thủng tường, ông Hải và lực lượng chức năng tiến vào khu vực phía sau nhà thì khói độc mù mịt.

Người thân chuẩn bị hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh: T.D

Lực lượng chức năng cùng người dân cấp tốc đưa 5 nạn nhân trong nhà ra ngoài rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Theo ông Hải, lúc tiếp cận bên trong, người cha (tức anh Duy) bất tỉnh trong tư thế nằm sấp, ôm lấy con trai nhỏ 1 tháng tuổi trong lòng.

“Chứng kiến cảnh người cha che chở cho đứa con bé bỏng, chúng tôi rất đau đớn và cảm động. Thời điểm đó, các nạn nhân bị ngạt khí độc chứ không phải bị cháy", ông Hải kể.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.D

Như PLO đã thông tin, khoảng 2 giờ 55 ngày 27-12, tại thôn Đoàn Kết (xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk), xảy ra vụ cháy nhà.

Người dân và lực lượng cứu hộ đã nỗ lực ứng cứu. Tuy nhiên, căn nhà bị cháy khóa kín bằng cửa sắt, việc tiếp cận rất khó khăn.

Hậu quả, vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong.