Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Người dân phải đục tường ứng cứu 27/12/2025 07:56

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến bốn người tử vong.

Ngày 27-12, ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết ông đang có mặt tại hiện trường vụ cháy nhà khiến bốn người tử vong để nắm bắt tình hình, có hướng hỗ trợ, lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong.

Công an đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ cháy. Ảnh: C.N

Theo ông Hậu, hiện cháu bé 1 tháng tuổi, người sống sót duy nhất trong vụ cháy nhà đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk).

Về nguyên nhân vụ cháy và các thông tin liên quan, ông Hậu cho biết công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, chưa thể cung cấp.

Người dân hỗ trợ đưa cháu bé sống sót duy nhất trong vụ cháy nhà đến bệnh viện. Ảnh: H.S

Một lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Phú thông tin thêm, căn nhà bị cháy được dùng để kinh doanh vật tư điện, nước và đóng kín cửa.

Căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn khiến bốn người tử vong. Ảnh: C.A

Khi xảy ra vụ cháy, trong nhà có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên lửa bùng phát rất nhanh. Ngay thời điểm xảy ra cháy, người dân xung quanh đã ứng cứu nhưng không thể phá cửa sắt mà phải đục tường.

Nhiều cảnh sát tiếp cận hiện trường. Ảnh: N.D

“Do lửa cháy quá nhanh, xảy ra trong không gian hẹp nên cháu bé sống sót cũng bị ảnh hưởng sức khỏe vì ngạt khí”, lãnh đạo này nói.