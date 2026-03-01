Tung tin bị công an đánh người ngất xỉu, hàng chục đối tượng bị triệu tập 01/03/2026 19:15

(PLO)- Các đối tượng sau khi bị Công an xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa triệu tập đã thông tin sai sự thật, lôi kéo nhiều người gây sức ép đối với lực lượng chức năng.

Chiều 1-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã triệu tập làm việc với 20 đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, đăng bài, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, đêm 26-2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết từ tài khoản “Phong Khánh” đăng tải nội dung sai sự thật, cho rằng Công an xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa trong quá trình làm việc đã “tra tấn, đánh người phải nhập viện”.

Đối tượng Lô Văn Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: TRUNG HƯNG

Ngay sau đó, thông tin bịa đặt này nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương và uy tín, hình ảnh của lực lượng công an nhân dân.

Thông tin trên nhanh chóng được các đơn vị chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc để xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu, trưa 26-2, Công an xã Thanh Phong tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên xảy ra trên địa bàn xã.

Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn cá nhân trước đó, hai nhóm thanh niên với khoảng 35 đối tượng đã tụ tập, mang theo hung khí, có hành vi gây rối trật tự công cộng trên tuyến tỉnh lộ 520E, đoạn qua địa phận xã Thanh Phong.

Các đối tượng trong vụ việc gây rối trật tự công cộng được đưa về cơ quan Công an để làm việc. Ảnh: TRUNG HƯNG

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Lương Văn Mạnh (18 tuổi), ngụ xã Thanh Phong) là đối tượng cầm đầu nhóm khoảng 18 thanh niên thuộc địa bàn xã Thanh Lâm (cũ), điều khiển xe máy, mang theo nhiều hung khí đi tìm đánh nhóm thanh niên thuộc xã Thanh Hòa (cũ) để giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả khiến một người bị thương.

Ngay sau đó, Công an xã Thanh Phong đã triệu tập Mạnh cùng một số đối tượng liên quan đến trụ sở để làm việc, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong số các đối tượng bị triệu tập, nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhằm thoát tội Lô Văn Khánh (26 tuổi) trú tại thôn Làng Sằm, xã Thanh Phong, là người trực tiếp tham gia vụ đánh nhau cùng nhóm thanh niên thuộc xã Thanh Lâm (cũ) đã bịa đặt, thông báo cho người nhà các đối tượng khác thông tin sai sự thật: “Công an xã Thanh Phong trong quá trình làm việc đã đánh các đối tượng bị triệu tập đến ngất xỉu tại trụ sở”.

Tin theo thông tin sai sự thật này, khoảng 23 giờ đêm ngày 26-2, người thân và một số đối tượng đã tập trung kéo đến trụ sở Công an xã Thanh Phong, sử dụng điện thoại di động quay video, chụp ảnh, hò hét, chửi bới, gây sức ép đối với lực lượng chức năng.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc.

Các đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng. Ảnh: TRUNG HƯNG

Đến chiều 27-2, trong quá trình Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thanh Phong triệu tập một số đối tượng để làm việc, hai đối tượng Lô Văn Bắc (38 tuổi) và Lò Văn Trọng (32 tuổi), ngụ xã Thanh Phong, đã có hành vi xông vào trụ sở Công an xã, tự ý quay video, hò hét, gây cản trở hoạt động của lực lượng chức năng.

Trước biểu hiện quá khích, tiềm ẩn nguy cơ kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân tụ tập đông người, gây mất ANTT, lực lượng công an đã tiến hành khống chế, đưa các đối tượng về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.