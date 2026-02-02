Đăng tin sai sự thật 'CSGT vào đám cưới bắt xe của khách': Xử phạt các lái xe 101 triệu 02/02/2026 10:57

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai đã có thông tin chính thức vụ đăng tin sai sự thật về "CSGT vào đám cưới bắt xe của khách", xử phạt chủ các phương tiện vi phạm.

Ngày 2-2, Cổng thông tin của Công an tỉnh Gia Lai đã có thông tin chính thức về trường hợp đăng tin sai sự thật khi cho rằng “CSGT bắt giữ xe máy trong đám cưới” xảy ra trên địa bàn xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Công an tỉnh Gia Lai khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Lực lượng CSGT đã thực hiện đúng quy trình công tác, đúng thẩm quyền; thái độ chuẩn mực, kiềm chế; giải thích rõ hành vi vi phạm, quyền và nghĩa vụ của người vi phạm.

Các phương tiện vi phạm đã bị lập biên bản xử lý, xử phạt. Ảnh: CA

Tuy nhiên, người vi phạm trong vụ việc có thái độ chưa hợp tác, có lời nói, hành vi cản trở việc kiểm tra, xử lý. Kiểm tra một số đoạn video được ghi lại không đầy đủ bối cảnh, sau đó đăng tải lên mạng xã hội khiến người xem hiểu sai bản chất sự việc.

Theo kết quả xác minh, xử lý vi phạm như sau: Có năm trường hợp không có giấy phép lái xe theo quy định; một trường hợp điều khiển xe mô tô dưới 125 cm³; năm trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông và năm trường hợp tự ý thay đổi kết cấu xe.

Tổng số tiền xử phạt các lỗi vi phạm trên là 101 triệu đồng.

Toàn bộ quá trình kiểm tra, lập biên bản, xử lý vi phạm đều được thực hiện công khai, đúng quy định pháp luật, có sự chứng kiến của người dân tại khu vực, bảo đảm an toàn cho người vi phạm, lực lượng làm nhiệm vụ và người tham gia giao thông.

Như PLO đưa tin, khoảng 10 giờ 30 ngày 30-1, Tổ địa bàn Phú Thiện (Đội Cảnh CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) tuần tra kiểm soát lưu động tại tuyến đường thuộc xã Phú Thiện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Lúc đến địa phận thôn Plei Teng B, xã Phú Thiện, Tổ công tác tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh niên người độ tuổi từ 18 tuổi đến 25 tuổi điều khiển các xe mô tô không có gương chiếu hậu bên trái, tự ý thanh đổi kết cấu xe, thay đổi kích thước lốp xe...

Phát hiện Tổ công tác, năm thanh niên điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của CSGT, mà rút chìa khóa và bỏ đi vào đám cưới tổ chức ngay bên đường. Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện vi phạm.

Ngay sau sự việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, clip không đúng sự thật, xuyên tạc rằng lực lượng CSGT “vào tận đám cưới bắt giữ xe của khách”, "làm gián đoạn ngày vui của cô dâu, chú rể" và đòi "lên tiếng đòi lại công bằng cho đôi bạn trẻ".