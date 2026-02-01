Một nhân viên bảo vệ bị phạt 7,5 triệu đồng vì xuyên tạc lịch sử 01/02/2026 11:19

(PLO)- Đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc lịch sử và xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một nhân viên bảo vệ tại TP Huế vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 1-2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Huế cho biết, vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông BHS (làm nhân viên bảo vệ, ngụ ở phường Phú Bài, TP Huế) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Cơ quan công an làm việc với ông BHS, người đăng tải thông tin xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện ông BHS đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo cơ quan công an, hành vi trên đã gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức xã hội, tác động tiêu cực đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP), Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Huế đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông BHS số tiền 7,5 triệu đồng.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông BHS đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung đăng tải và cam kết không tái phạm.