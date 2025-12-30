Cô gái chia sẻ clip dâm ô trên Zalo bị phạt 7,5 triệu đồng 30/12/2025 20:50

(PLO)- Công an đã làm việc với cô gái 25 tuổi ở Bắc Ninh chia sẻ clip dâm ô trên Zalo cá nhân.

Ngày 30-12, Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, cho biết đã xử phạt NTH (25 tuổi, trú phường Nếnh) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ video clip có nội dung dâm ô, đồi truỵ.

Cán bộ công an làm việc với chị H người chia sẻ clip dâm ô trên Zalo.

Trước đó, chị H sử dụng tài khoản Zalo cá nhân để chia sẻ video clip nội dung dâm ô. Công an phường Nếnh đã vào cuộc xác minh, làm việc với H.

Công an xác định chị H dùng Zalo cá nhân cung cấp, chia sẻ video clip nội dung dâm ô, đồi truỵ, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020 (sửa đổi bởi Nghị định 14/2022).

Công an phường Nếnh cũng khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội lành mạnh, có trách nhiệm; không quảng cáo, cung cấp, chia sẻ thông tin dâm ô, đồi trụy, tệ nạn xã hội, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc dưới mọi hình thức. Nếu người nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.