Khởi tố 5 doanh nhân ở Hưng Yên trốn thuế gần 19 tỉ đồng 30/12/2025 19:12

(PLO)- Nhóm doanh nhân sản xuất, kinh doanh chì và nhựa tái chế đã trốn thuế với tổng số tiền gần 19 tỉ đồng.

Chiều 30-12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Đình Loan, Nguyễn Văn Bền, Đỗ Văn Dảnh, Đinh Xuân Quyện, Đinh Văn Quyển (cùng trú thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) về tội trốn thuế.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can Loan (63 tuổi), Bền (66 tuổi), Dảnh (43 tuổi), Quyện (61 tuổi) và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Quyển (70 tuổi).

Các bị can bị khởi tố trong vụ trốn thuế gần 19 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các bị can nêu trên đều hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm chì, nhựa tái chế trong Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai thuộc thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo.

Những người này thu mua bình ắc quy cũ, sau đó tháo dỡ lấy phần bột và lá chì bên trong để tái chế thành chì thành phẩm bán ra thị trường. Dù hoạt động nhiều năm, các doanh nhân này không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Tổng số tiền các bị can liên quan đã trốn thuế là gần 19 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.